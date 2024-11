Quer investir na Bitcoin? Está a ser inaugurada uma nova forma de o fazer!

O mercado bolsista pode ser para todas as carteiras, mas não é para todos os corações, pelo controlo emocional que exige. O das criptomoedas, pela volatilidade e instabilidade que lhe estão associadas, pode ser ainda pior. Se é dos corajosos, saiba que está a ser inaugurada uma forma de investir na Bitcoin.

Em crescimento exponencial, a Bitcoin nada mais é do que dinheiro digital que permite transações peer-to-peer seguras, na Internet.

Uma das suas grandes vantagens é o facto de ser descentralizada, não dependendo do tradicional sistema financeiro. Ou seja, ao contrário das moedas emitidas por governos, como o dólar ou euro, a Bitcoin permite transferências online sem um intermediário, como um banco.

Além disso, a par de outras criptomoedas que foram sendo criadas, entretanto, a Bitcoin é uma moeda totalmente digital, protegida por criptografia e regida por redes computacionais.

Pela sua natureza, muitos não consideram que a criptomoeda representa um investimento, como as ações de empresas, mas antes uma aposta especulativa.

Desde terça-feira, contudo, numa tendência que se tem fortalecido ao longo deste ano, as opções sobre o ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock começaram a ser negociadas no Nasdaq, inaugurando uma forma de negociar o preço da Bitcoin.

Um ETF, também conhecido como tracker, significa Exchange Traded Fund (em português, fundos de índices cotados). Trata-se de um produto que segue um índice, mercadoria, obrigação ou composição de produtos, pelo que pode pensar-se nele como um cesto de títulos. Ao contrário de alguns outros fundos, os ETF são comprados e vendidos numa bolsa de valores. O desempenho de um ETF segue os movimentos dos preços dos produtos subjacentes no fundo.

Pode investir na Bitcoin por via de ETF

O IBIT negociou 73.000 contratos de opções nos primeiros 60 minutos, na terça-feira, segundo a Nasdaq à CNBC, colocando o ETF no top 20 das opções não indexadas mais ativas.

A negociação de opções permite que os investidores joguem com a volatilidade da Bitcoin, permitindo-lhes comprar ou vender um ativo a um preço pré-determinado com base na previsão de que o preço irá subir ou descer num determinado período.

A Bitcoin tem um mercado de derivados dinâmico, mas nos Estados Unidos ainda é minúsculo em comparação com outras classes de ativos, e está em grande parte limitado a atores institucionais. Um mercado de derivados onshore mais profundo aumentará a crescente sofisticação do mercado. Isso reforçará a confiança do investidor no ativo, trazendo novos grupos e, ao mesmo tempo, permitindo uma maior variedade de estratégias de investimento e negociação... [Isto] deve, se o resto for igual, amortecer a volatilidade e o lado negativo.

Explicou Noelle Acheson, economista e autora da newsletter "Crypto is Macro Now".

O mercado de contratos de opções sobre os principais ETF pode ser extremamente ativo e é amplamente utilizado pelos investidores mais sofisticados, segundo a CNBC.

Na perspetiva de Todd Sohn, estrategista de ETF da Strategas, o lançamento das opções de ETF da Bitcoin poderá levar, também, a novos fundos que incorporam essas opções.

De facto, os ETF de Bitcoin começaram a ser negociados em janeiro e foram considerados os lançamentos de ETF mais bem sucedidos da história. Espera-se que outros ETF de Bitcoin tenham opções disponíveis já esta semana.

No mês passado, a Securities and Exchange Commission aprovou as mudanças de regras apresentadas pela Bolsa de Valores de Nova Iorque, que lista o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), o Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) e o Bitwise Bitcoin ETF (BITB), e pela Cboe Global Markets, que lista o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).