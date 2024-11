SPC lança SPC Care e SPC POLARIS: solução inovadora para envelhecimento conectado

A SPC consciente dos desafios do envelhecimento da população e da crescente necessidade de soluções tecnológicas que promovam a inclusão digital e o bem-estar dos idosos, apresentou o SPC Care e o SPC POLARIS, uma dupla inovadora que redefine o conceito de cuidado e acompanhamento à distância.

O SPC Care é uma aplicação móvel, disponível para Android e iOS, que coloca o poder da tecnologia ao serviço do cuidado com os idosos. Através de uma interface intuitiva e fácil de usar, familiares e cuidadores podem gerir remotamente as configurações do telemóvel SPC POLARIS, adaptando-o às necessidades específicas do utilizador sénior.

Funcionalidades chave do SPC Care

Configuração Remota : Permite ajustar remotamente o volume, brilho, ativar o botão SOS, gerir contactos, configurar memórias diretas, bloquear números indesejados e muito mais.

: Permite ajustar remotamente o volume, brilho, ativar o botão SOS, gerir contactos, configurar memórias diretas, bloquear números indesejados e muito mais. Localização em Tempo Real : Com recurso ao GPS integrado no SPC POLARIS, os familiares podem acompanhar a localização do idoso em tempo real, garantindo a sua segurança e proporcionando tranquilidade.

: Com recurso ao GPS integrado no SPC POLARIS, os familiares podem acompanhar a localização do idoso em tempo real, garantindo a sua segurança e proporcionando tranquilidade. Alertas de Segurança : O SPC Care envia notificações em tempo real sobre chamadas perdidas, mensagens recebidas, bateria fraca, inatividade prolongada e acionamento do botão SOS.

: O SPC Care envia notificações em tempo real sobre chamadas perdidas, mensagens recebidas, bateria fraca, inatividade prolongada e acionamento do botão SOS. Proteção contra Spam : Ajuda a proteger os idosos de fraudes e interações indesejadas, permitindo que os familiares definam listas de números bloqueados e marquem mensagens e chamadas como lidas ou visualizadas.

: Ajuda a proteger os idosos de fraudes e interações indesejadas, permitindo que os familiares definam listas de números bloqueados e marquem mensagens e chamadas como lidas ou visualizadas. Registo de Saúde: Permite o acompanhamento de consultas médicas, lembretes de medicação e registo de passos diários (com recurso ao pedómetro do SPC POLARIS), fornecendo um histórico de atividades que contribui para a monitorização da saúde do idoso.

SPC POLARIS - O telemóvel sénior que simplifica a tecnologia

O SPC POLARIS é o primeiro telemóvel do mercado desenvolvido especificamente para idosos e totalmente compatível com a aplicação SPC Care. Com um design ergonómico e intuitivo, o POLARIS facilita a interação com a tecnologia, promovendo a autonomia e a inclusão digital da terceira idade.

Características principais do SPC POLARIS:

Design adaptado : Teclas grandes, dois ecrãs (um externo de 1.4" e outro interno de 2.8"), base de carregamento, botão SOS, pedómetro e 3 memórias diretas.

: Teclas grandes, dois ecrãs (um externo de 1.4" e outro interno de 2.8"), base de carregamento, botão SOS, pedómetro e 3 memórias diretas. Conectividade 4G e GPS : Permite a comunicação e o acompanhamento da localização em tempo real.

: Permite a comunicação e o acompanhamento da localização em tempo real. Funcionalidades essenciais: Inclui lanterna, rádio, alarme, mãos livres, calculadora, câmara traseira e ranhura para cartão Micro SD.

Parceria com a Associação Coração Amarelo

Com o objetivo de combater o isolamento social e promover um envelhecimento ativo e saudável, a SPC firmou uma parceria com a Associação Coração Amarelo para doar unidades do SPC POLARIS ao programa “Um Amigo Aqui À Mão”. Voluntários da associação utilizarão a app SPC Care para acompanhar e auxiliar idosos a distância.

Com o lançamento do SPC Care e do SPC POLARIS, a SPC reforça o seu compromisso em desenvolver soluções tecnológicas que promovam a inclusão digital, a segurança e o bem-estar da terceira idade. Esta dupla inovadora abre um novo capítulo no cuidado com os mais velhos, garantindo que se mantenham conectados, protegidos e acompanhados, sem comprometer a sua autonomia e privacidade.