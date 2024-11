Oportunidades únicas no evento Black Star Days da Sociedade Comercial C. Santos

A Sociedade Comercial C. Santos realiza, de quinta-feira (21) a domingo (24), o evento de vendas Black Star Days. Esta Black Friday de automóveis conta com mais de 300 viaturas a preços de oportunidade nas instalações da empresa junto ao Aeroporto do Porto. Os interessados devem inscrever-se.

O evento exclusivo de vendas Black Star Days reúne mais de 300 veículos de passageiros e comerciais ligeiros Mercedes-Benz e smart seminovos e usados com condições exclusivas. A lista de automóveis em campanha inclui modelos a combustão (gasolina e diesel), híbridos plug-in (com motorização elétrica e a combustão, a gasolina ou diesel) e 100% elétricos.

Todas as viaturas têm preço de oportunidade, condições especiais de acesso e garantia Mercedes-Benz Certified. Caso exista retoma, a avaliação é feita no momento. Além de preços de oportunidade, esta Black Friday de automóveis premium oferece, também, aos clientes:

Primeira manutenção programada após a compra;

Depósito de combustível atestado;

Despesas administrativas.

O evento Black Star Days acontece nas instalações da Sociedade Comercial C. Santos, junto ao Aeroporto do Porto, de 21 a 24 de novembro, entre as 10h00 e as 20h00.

As marcações para a ação podem ser feitas online (aqui), através do e-mail blackstardays@soccsantos.pt ou por via do contacto +351 918 079 851.

Black Star Days é a "altura ideal para conseguir preços únicos"

Segundo Jorge Fernando, responsável pelo departamento de usados, "a Sociedade Comercial C. Santos tem muita tradição na realização de eventos exclusivos de vendas".

Foi, aliás, pioneira em Portugal na realização deste tipo de iniciativas. No evento Black Star Days a nossa equipa estará, como sempre, pronta para oferecer atendimento personalizado aos inscritos. Esta edição voltará a ser um sucesso, até porque tem excelentes oportunidades, a que se junta a oferta das despesas administrativas, da primeira manutenção programada e do depósito atestado.

A Mercedes-Benz Certified é a marca dos usados de qualidade da marca. Com características e vantagens especiais, tem por base estritos critérios de aprovação, inspeção rigorosa e certificação das condições de cada automóvel: são mais de 100 os pontos de verificação.

As viaturas têm até 24 meses de garantia e quilometragem garantida, com manutenções realizadas em oficinas autorizadas e com peças originais da marca.

Encontram-se, além disso, com a manutenção efetuada, para que o cliente não tenha de qualquer manutenção programada nos primeiros 7500 km ou seis meses.

Marque a sua visita