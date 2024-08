Microsoft Teams implementa a funcionalidade mais solicitada na sua nova app para PC

A Microsoft anunciou uma das alterações mais importantes do Teams. A gigante da tecnologia lançou uma reformulação da sua app para Mac e Windows e oferece agora a possibilidade de unificar as suas contas. Isto significa que não terá de descarregar uma aplicação Teams separada para fazer videochamadas pessoais ou de trabalho.

Finalmente! Microsoft Teams tem uma app unificada

A empresa de tecnologia anunciou que lançou uma aplicação Teams unificada para Windows 10, Windows 11 e Mac. Os utilizadores com uma conta pessoal, profissional ou de educação poderão iniciar sessão no mesmo local e mudar de conta a qualquer momento.

A Microsoft menciona que as contas serão abertas em janelas paralelas a partir de uma única aplicação Teams, cada uma com a capacidade de a personalizar para não o confundir.

A unificação de contas parece banal, mas os utilizadores do Teams e de outros serviços da Microsoft sabem como é entediante ter duas aplicações com o mesmo objetivo. A nova aplicação também permite escolher com que conta quer entrar numa reunião ou entrar como convidado, sem ter de iniciar sessão.

Quer entre numa chamada para falar com um cliente ou para discutir a angariação de fundos da sua escola, basta selecionar a sua conta preferida no momento em que entra na reunião.

Afirmou Amit Fulay, vice-presidente de produto da Microsoft.

Outra funcionalidade importante integrada no Teams é a capacidade de se ligar e colaborar com qualquer pessoa que utilize a sua conta pessoal. A Microsoft implementou uma espécie de jogo cruzado entre contas de trabalho, pessoais e de educação para criar espaços partilhados.

Esta funcionalidade estará disponível para todos os perfis, exceto aqueles em que os administradores tenham restringido o acesso dos utilizadores.

A nova aplicação Teams com unificação de contas já está disponível para utilizadores de Windows e Mac. A versão é compatível com o Windows 10, Windows 11 e macOS 12 (Monterey) ou superior. Para adicionar contas adicionais ou alternar entre elas, basta clicar na imagem do perfil no canto superior direito.

Com a chegada da nova aplicação, as versões clássicas do Teams deixarão de estar disponíveis. Quem não estiver interessado em instalar a aplicação poderá continuar a aceder-lhe a partir da Web, embora algumas funcionalidades não estejam disponíveis.

