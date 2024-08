3 razões pelas quais toda a gente devia usar um teclado Gaming

Qualquer jogador de PC sério deve ter um teclado gaming como parte da sua configuração. Mas mesmo que não jogue muitos jogos, um teclado destes pode ser um acessório útil e produtivo para todo o tipo de trabalho. Sabe por quê?

1. Pode automatizar tarefas utilizando as teclas de macro

Um dos benefícios frequentemente elogiados da IA é o facto de poder ajudar a automatizar tarefas, mas os utilizadores de teclados para jogos já o fazem há anos utilizando teclas macro. Muitos teclados para jogos estão equipados com teclas extra que não fazem nada quando se liga o deck pela primeira vez. Mas, utilizando o software do teclado, pode configurá-las para fazerem muitas coisas diferentes.

Em vez de ter de memorizar atalhos alt, pode configurar estas teclas macro para inserir caracteres especiais que não têm as suas próprias teclas físicas. Podem ser traços, símbolos monetários, elipses e muitos mais.

Adora usar gifs ou emojis? Também pode configurar teclas macro para estes caracteres. Também pode utilizá-las como atalhos para ações como abrir uma determinada aplicação, ou mesmo em vez de controlos multimédia se o seu teclado não tiver nenhum.

2. As teclas multimédia dos teclados para jogos são incríveis

De todas as funcionalidades de um teclado para jogos, esta é uma daquelas que muitos não conseguem viver sem. Um bom teclado gaming tem um conjunto de teclas multimédia, normalmente no canto superior direito. Pode utilizá-las para controlar os seus conteúdos multimédia atuais, quer esteja a utilizar o Spotify, Netflix ou Apple Music.

Nem precisa de ter a janela ativa no ambiente de trabalho; desde que esteja em execução, as teclas fecham-na. Isto é ótimo quando precisa de fazer uma pausa rápida no computador ou quando está prestes a iniciar uma videochamada.

Mas, mesmo quando está apenas a escrever, ter um shortcut de volume no teclado é muito melhor do que tentar lembrar-se de qual a tecla que definiu para fazer o trabalho.

3. Utilizadores com mãos pesadas precisam de um teclado resistente

Os teclados para jogos são, normalmente, mais resistentes. Muitos deles têm mesmo um chassis metálico, pelo que não seria possível partir um ao meio, mesmo que tentasse. É certo que isto os torna um pouco mais pesados, mas provavelmente não vai levar o seu teclado para todo o lado.

As próprias teclas também foram concebidas para uma escrita pesada e é pouco provável que deixem de responder em qualquer altura, pelo que pode escrever e-mails ou códigos sem ter de ser delicado. Isto é ótimo quando se está muito stressado no trabalho.

Se alguma vez deixarem de funcionar, pode repará-las muito facilmente. Para limpar uma tecla, basta retirá-la e remover as migalhas e outros resíduos que se encontram por baixo e, em seguida, voltar a colocá-la.

Teclados para jogos são, de uma forma geral, uma boa aposta quando o objetivo é robustez. Mas também é um facto que, geralmente, este tipo de teclado é mais completo e atende a mais exigências, quando comparado com os teclados casuais.

