Galaxy IA da Samsung vai trazer em breve uma funcionalidade única ao WhatsApp

Quando a Samsung lançou o Galaxy S24, apresentou algumas das novas características de IA destinadas a melhorar as capacidades do smartphone. Uma dessas foi o Live Translate, que oferecia aos utilizadores tradução em tempo real entre diferentes idiomas. Esta estava focada nas apps da Samsung, mas isso mudará e parece que o WhatsApp é o primeiro a ter esta novidade.

Segundo foi publicado no X pelo conhecido @UniverseIce, a integração do WhatsApp com o Live Translate da Galaxy AI está perto de ser uma realidade. Ainda assim, não existe ainda uma data planeada para que esta novidade seja disponibilizada nos smartphones da marca.

Do que se sabe, a Samsung não declarou explicitamente quais as apps de terceiros que serão incluídas no lançamento. No entanto, espera-se que “todas as aplicações populares de chamadas VoIP, como o Facebook Messenger, Google Meet, Telegram, Viber e WhatsApp” serão incluídas na integração que irá surgir.

Do que tem sido possível testar no Galaxy S24 Ultra, o Live Translate é uma das funcionalidades mais úteis da IA nos dispositivos. Permite que este se torne um tradutor durante as chamadas e mensagens de texto, além de ter suporte para 13 idiomas. As características do Tradutor também incluem uma ferramenta de intérprete independente para traduções instantâneas de áudio.

Galaxy AI will power WhatsApp real-time translation — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 6, 2024

Ainda não existe uma ideia clara de como as funcionalidades vão funcionar no WhatsApp ou outras aplicações de terceiros. O facto de esta tradução já estar integrada nas chamadas e textos da Samsung poderá trazer um bloqueio. Ainda assim, é natural assumir que a integração se estenderá às chamadas de áudio e mensagens de texto do WhatsApp.

Dado que o Live Translate da Samsung só deverá chegar a Portugal no final deste ano, apenas nessa altura será possível aos utilizadores do nosso país explorar ao máximo a Galaxy AI. Espera-se que nessa altura tudo o que agora está disponível na IA em outros idiomas surja no nosso país.

Entretanto, o Live Translate e outras características do Galaxy AI têm estado a ser notícia. Primeiro foram implementadas em modelos mais antigos da Samsung com a mais recente atualização de software One UI 6.1. Agora, e do que revelou, a Samsung deverá começar a cobrar por estas funcionalidades nestes modelos.