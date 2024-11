Atualização do Pixel Watch de novembro traz o Wear OS 5 para todos

Ainda que tivesse já sido lançado, o Wear OS 5 teve problemas e acabou por ser retirado por problemas. Esta era uma versão muito esperada, ainda para mais por ser uma atualização que trazia muitas novidades. Com a atualização de novembro a Google dá um novo passo e retoma o lançamento do Wear OS 5 no Pixel Watch, ficando assim acessível a todos.

Google traz o Wear OS 5 para os seus smartwatches

A Google anunciou a atualização de software de novembro de 2024 para a sua linha Pixel Watch, trazendo uma série de novas funcionalidades, correções de bugs e atualizações de segurança. A atualização está a ser lançada para todos os modelos Pixel Watch, incluindo o Pixel Watch 1, Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3.

Uma das mudanças mais significativas nesta atualização é a chegada do Wear OS 5 para os utilizadores do Pixel Watch 1 e 2. Esta atualização traz uma série de melhorias, incluindo uma interface de utilizador redesenhada, desempenho melhorado e novas funcionalidades, como notificações melhoradas e melhor monitorização da saúde.

A atualização inclui também correções de segurança e correções de bugs para todos os modelos Pixel Watch. Além disso, os utilizadores do Pixel Watch 1 e 2 verão atualizações na Play Store, controlos de câmara melhorados e uma aplicação Pixel Recorder atualizada.

Atualização do Pixel Watch de novembro está a chegar

A atualização está a ser implementada por fases, pelo que pode demorar alguns dias para que todos a recebam. No entanto, deverá receber uma notificação no seu relógio quando a atualização estiver pronta para ser instalada.

O Wear OS 5 traz uma série de melhorias à experiência Pixel Watch. Uma das mudanças mais notáveis ​​é a interface de utilizador redesenhada, que é mais intuitiva e fácil de utilizar. A atualização inclui também um desempenho melhorado, tornando o relógio mais rápido e responsivo.

Outras novidades do Wear OS 5 incluem notificações melhoradas, que são agora mais informativas e fáceis de gerir. A atualização traz ainda uma melhor monitorização da saúde, com novas funcionalidades como o rastreio do estágio do sono e a monitorização melhorada da frequência cardíaca.