Feliz Ano Novo… marcianos!

O dia 12 de novembro de 2024 marca o início de um novo ano em Marte. Exatamente às 09:32 na Terra, o Planeta Vermelho inicia uma nova órbita em torno do nosso Sol.

Este é o 38.º ano marciano

A convenção para a contagem dos anos no calendário marciano começou em 1955, com o primeiro ano a coincidir com uma grande tempestade chamada “a grande tempestade de poeira de 1956”.

Segundo a ESA, existem algumas diferenças significativas entre os anos nos dois planetas:

: Um dia marciano é chamado de “sol” e dura 24 horas e 39 minutos, um pouco mais longo do que um dia terrestre. Anos : Um ano em Marte equivale a 687 dias terrestres, ou 668 sois, quase o dobro do tempo de um ano terrestre. Se quiser saber a sua idade marciana, divida a sua idade atual por 1,88 e diga aos seus amigos que é muito mais novo... em Marte, pelo menos!

: Tal como a Terra, Marte tem quatro estações - inverno, primavera, verão e outono. Ao contrário das estações da Terra, as estações marcianas não são de igual duração devido à órbita mais elíptica de Marte. A inclinação axial do planeta faz com que o hemisfério norte receba mais luz solar durante o verão e o hemisfério sul receba mais luz solar no inverno. O inverno e o verão surgem quando os hemisférios norte e sul se afastam do Sol, alternadamente. Estações de poeira: A segunda metade do ano marciano é frequentemente marcada por ferozes tempestades de poeira que podem, por vezes, tornar-se planetárias. À medida que Marte se aproxima do Sol, a atmosfera aquece, fazendo com que os ventos levantem partículas muito finas do solo marciano. Uma vez no ar, estas partículas acastanhadas aquecem e redistribuem algum desse calor para a atmosfera circundante. Este processo pode bombear rapidamente uma grande quantidade de poeira.

Clima: As variações de temperatura entre o dia e a noite são extremas em Marte. Ao meio-dia de um dia de verão, a temperatura do ar pode atingir os 0°C, mas à noite desce até aos -60ºC. No inverno, as temperaturas noturnas são ainda mais frias, descendo até -110°C. Um fenómeno meteorológico recorrente é a Nuvem Alongada de Arsia Mons, uma nuvem de cristais de gelo que pode atingir 1800 quilómetros de comprimento.

Bom, desejamos um ano novo carregado de sucesso.