HONOR Magic V3: dobrável mais fino do mundo? O Pplware mostra este smartphone único

A HONOR parece estar a apostar tudo no mercado dos smartphones. Esta marca quer crescer e ser um concorrente de peso, e as suas propostas têm mostrado isso. Na mais recente criação surpreende todos, com o Magic V3 a lutar pelo título de dobrável mais fino de sempre! Será que é mesmo assim? Vamos conhecer em primeira mão esta peça única.

O HONOR Magic V3 chegou para redefinir o mercado de smartphones dobráveis, ostentando o título de mais fino do mundo com apenas 9,2 mm de espessura quando fechado. Mas não é só a sua forma esbelta que impressiona. Este dispositivo combina materiais inovadores, design elegante e recursos inteligentes para oferecer uma experiência premium.

Smartphone com design e durabilidade únicos

O Magic V3 apresenta um design elegante inspirado na arquitetura clássica, com um módulo de câmara octogonal em forma de cúpula. A sua construção utiliza materiais como a Special Fiber, que garante uma resistência ao impacto 40 vezes superior à do que de melhor está no mercado.

A isso soma-se a dobradiça HONOR Super Steel Hinge, que suporta até 500.000 ciclos de dobra. O ecrã interior está protegido pelo HONOR Super Armored Inner Screen e pelo HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, enquanto a certificação IPX8 garante resistência à água.

Desempenho e Fotografia que não desiludem

Este novo smartphone não desilude em termos de desempenho, graças à sua bateria de silício-carbono de 5150mAh de terceira geração da HONOR, que suporta carregamento rápido com e sem fios. O sistema de câmara HONOR Falcon, com a sua câmara telefoto periscópio de 50MP, câmara principal de 50MP e câmara ultra-wide angular de 40MP, permite captar fotografias e vídeos com uma qualidade excecional.

Ecrãs e Experiência do Utilizador ao nível dos melhores

Com um ecrã exterior de 6,43 polegadas e um ecrã interior dobrável de 7,92 polegadas, o Magic V3 oferece uma experiência visual imersiva. A HONOR destaca-se também nas inovações para o conforto dos olhos, com características como o Dynamic Dimming, Circadian Night Display e Natural Tone Display.

IA também veio para ficar no HONOR Magic V3

O Magic V3 tem na sua base o MagicOS 8.0.1 baseado no Android 14, com capacidades de IA no dispositivo e na cloud para uma experiência personalizada e inteligente. O Magic Portal on Foldable oferece recomendações personalizadas e acesso rápido a aplicações.

Já Parallel Space permite operar aplicações em espaços duplos de forma independente. O dispositivo também possui capacidades de fotografia melhoradas por IA, como o HONOR AI Motion Sensing e o HONOR AI Portrait Engine, bem como modos de retrato inspirados no Studio Harcourt.

A Google veio dar uma ajuda na IA

Em colaboração com a Google Cloud, o HONOR Magic V3 oferece funcionalidades como o HONOR AI Eraser, que remove objetos indesejados das imagens, e o Face to Face Translation, que fornece tradução em tempo real durante conversas presenciais. O HONOR Notes também recebeu melhorias de IA, com características como voz para texto, tradução ao vivo e identificação do utilizador.

Estamos perante o dobrável mais fino?

O HONOR Magic V3 é um smartphone dobrável que impressiona em todos os aspetos. Com o seu design fino e elegante, ecrã imersivo, desempenho poderoso, capacidades de câmara avançadas e inovações em IA, o Magic V3 destaca-se como um dos melhores dispositivos dobráveis ​​do mercado.

As comparações neste campo são inevitáveis e a HONOR tem feito isso nas últimas semanas. Este smartphone, sendo um dobrável, destaca-se de imediato pela sua espessura. O que temos disponível atualmente fica longe desta proposta, pelo menos neste campo.

Claro que temos depois outras áreas, igualmente importantes, como o desempenho e a sua capacidade de tirar as melhores fotografias. Estes 2 pontos não foram descurados e a somar a um corpo fino como poucos, temos uma bateria que promete durar muito tempo e que não se nota visualmente neste conjunto.

A fotografia explora o que de melhor a marca tem para oferecer e isso nota-se em todas as situações, mesmo com pouca luz ou com muito movimento. Um pormenor interessante e importante é mesmo a presença de uma capa, algo que neste tipo de equipamentos é algo essencial.

Este parece ser um conjunto robusto, mesmo com apenas 9,2 mm de espessura quando fechado. Os ecrãs apresentam uma boa visibilidade, mesmo com muita luz. Quanto ao MagicOS 8.0.1, está adaptado a este formato, mesmo com a ajuda de todas as apps Android que já existem para ecrãs maiores.

Agora que está apresentado e dadas as primeiras impressões, o Pplware vai explorar esta máquina única. Ficámos impressionados desde o primeiro momento com a capacidade da HONOR em criar um smartphone desta espessura, ainda para mais com tudo o que traz e neste formato de dobrável.

HONOR Magic V3: Galeria de imagens