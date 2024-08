Google já testa o Wear OS 5.1 que deverá ser baseado no Android 15 para lançar em breve

A Google está prestes a mostra aos utilizadores tudo o que preparou nos últimos meses. Será na próxima semana que terá o seu evento onde deve surgir o novo Pixel 9 e até o novo Pixel Watch 3. A par com isso devem ser revelados os novos sistemas baseados no Android. O Wear OS 5.1 poderá surgir, com a Google a estar já a preparar esta versão baseada no Android 15, para a lançar em breve.

Google já testa o Wear OS 5.1

Quem acompanha o desenvolvimento de sistemas operativos sabe que o Wear OS não é dos mais fáceis de seguir. Tem um sistema de versões separado face ao Android, embora seja baseado no mesmo código. E as novas versões do Wear OS são geralmente lançadas pelo menos alguns meses após o lançamento da versão do Android em que se baseiam.

Isto pode ser confuso, mas pelo menos temos visto consistentemente grandes novas versões do Android integradas em grandes novas versões do Wear OS. Isto, no entanto, parece que mudará em breve, uma vez que aparentemente haverá o próximo lançamento será do Wear OS 5.1.

Ainda mais relevante é mesmo o facto de esta não ser apenas uma atualização, como seria esperado pela sua numeração apresentada. O novo Wear OS 5.1 será baseado no Android 15, embora o Wear OS 5.0 seja baseado no Android 14.

Deverá ser baseado no Android 15

Um insider terá revelado esta informação, garantindo que o Wear OS 5.1 está atualmente em testes no Pixel Watch 2, internamente na Google. Deverá ser tomado em consideração que, embora seja atualmente chamado de Wear OS 5.1, existe sempre a possibilidade de a Google o renomear para Wear OS 6 antes do seu lançamento.

Se tal não acontecer, o facto de o Wear OS 5.1 ser baseado numa versão do Android diferente do Wear OS 5 significa que a Google finalmente separou totalmente a versão subjacente do Android da versão do Wear OS. Isto dificultará no futuro descobrir rapidamente se uma versão do Wear OS utiliza uma versão mais recente do Android do que outra.

Ainda assim, é importante ver que a Google voltou a apostar no seu sistema dedicado aos smartwatches. Depois de muitos anos de pouco apoio e desenvolvimentos, está novamente nos planos da empresa garantir desenvolvimentos constantes e com muitas novidades periodicamente.