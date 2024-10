Honor revelou que traz o melhor da pesquisa da Google para os seus smartphones

A Google tem procurado dar uma nova vida à pesquisa que está disponível no Android. Isso pode ser visto no Circle to Search, sendo ainda um exclusivo de algumas marcas. A Honor revelou agora que entrou para esse clube exclusivo e trouxe o melhor da pesquisa da Google para os seus smartphones.

Circle to Search chega aos smartphones Honor

O Circle to Search é uma das novidades mais interessantes da Google para o Android. Com o desenhar de um círculo em qualquer interface deste sistema é possível fazer pesquisas, quer de imagens, texto ou outros elementos presentes. Esta forma simples vem renovar como pesquisamos na Internet.

Por ser ainda uma novidade, a Google tem mantido esta nova forma de pesquisar como um exclusivo dos seus smartphones Pixel e de alguns dos smartphones de topo da Samsung. É um processo normal, que com o tempo vai tornando-se mais normal e mais visível.

A lista de marcas que tem acesso ao Circle to Search foi agora alargada, com a chegada da Honor a este clube exclusivo. Do que a marca revelou, os seus smartphones HONOR Magic V3 e HONOR 200 vão ter acesso a esta capacidade única, com o primeiro a ter já acesso e o segundo a receber mais tarde.

O melhor da pesquisa da Google acessível

Esta funcionalidade vem complementar as três funcionalidades de IA que a HONOR anunciou na IFA no mês passado. Estes recursos são o HONOR AI Eraser, a tradução face a face e as ferramentas de tradução no HONOR Notes. Foram anunciados em colaboração com a Google Cloud.

O HONOR Magic V3 é o novo flagship dobrável da marca. Este é também, na sua categoria de dobrável em forma de livro, o mais fino e leve do mundo atualmente. A série HONOR 200, por outro lado, é a linha intermédia da empresa, composta por vários dispositivos. O modelo ‘Pro’ é o dispositivo de gama média superior, pois destaca-se dos restantes modelos.

Com a chegada do Circle to Search da Google, a pesquisa fica facilitada nos smartphones da Honor. A marca quer assim garantir que os seus utilizadores usam as mais recentes tecnologias e funcionalidades que o Android pode oferecer.