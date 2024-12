WhatsApp: Android tem novidade que utilizadores do iOS já usam há algum tempo

Os programadores da Meta que se dedicam ao WhatsApp procuram trazer as novidades para todos os sistemas. Ainda assim, o Android parece ter alguma vantagem face ao iOS e por isso recebem as mudanças antecipadamente. Isso não acontece desta vez, com o WhatsApp a trazer para o Android uma novidade que utilizadores do iOS já usam há algum tempo.

O WhatsApp, a aplicação de mensagens propriedade da Meta, está sempre a testar e a lançar novas funcionalidades para a sua enorme base de utilizadores. Em outubro, foram adicionadas três velocidades diferentes de reprodução de vídeo para utilizadores do iOS, e agora parece que esta funcionalidade chega finalmente também ao Android.

Na mais recente atualização do canal beta do WhatsApp para Android (versão 2.24.26.20) surgem novidades. Na versão já disponível na Google Play Store, a aplicação começou a lançar uma nova funcionalidade que permite ajustar a velocidade de reprodução de vídeo. Alguns utilizadores da versão beta já têm a hipótese de o testar, ajustando a velocidade enquanto veem vídeos no Android.

O novo controlo da velocidade de reprodução estará junto à barra de progresso do vídeo. Isso vai facilitar o ajuste sem perturbar a visualização. Com três opções de velocidade – normal, 1,5x e 2,0x – os utilizadores podem escolher o ritmo que melhor se adequa.

Dado que as três velocidades de reprodução já são uma funcionalidade padrão na aplicação iOS, deverá ser apenas uma questão de tempo até que cheguem também à versão estável do WhatsApp para Android. Os utilizadores do sistema da Google devem apenas aguardar mais algum tempo para terem acesso a esta novidade.

Estes controlos de velocidade podem ser muito úteis, especialmente para quem estiver a ver tutoriais, a aprender um novo idioma ou apenas a tentar ver um vídeo sem perder nada de importante. É uma ajuda para facilitar o consumo dos vídeos nesta plataforma.

Além disso, o WhatsApp para iOS tem uma nova funcionalidade que vai poupar alguns toques e adiciona novas funcionalidades de chamadas mesmo a tempo das férias.