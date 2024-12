Tesla Model Y pode perder o estatuto do carro mais vendido na Europa para o Dacia Sandero

O posicionar do Model Y no topo das vendas na Europa no final do ano passado, surpreendeu muitos. O carro elétrico da Tesla bateu toda a concorrência e assumiu uma posição que se pensava ainda demorar muitos anos a ser realidade. Agora, e um ano depois, há um novo líder a preparar-se para a assumir a liderança. Falamos do Dacia Sandero.

A não ser que a Tesla consiga um milagre na reta final, o Telsa Model Y muito provavelmente não assumirá a liderança como veículo mais vendido na Europa este ano. Essa honra parece ir para um tipo de veículo totalmente diferente, o hatchback ICE Dacia Sandero.

O Dacia Sandero saltou para a frente após grandes lideranças nas vendas de novembro e de 11 meses, segundo a informação mais recente que foi disponibilizada. O Dacia Sandero lidera, com os seus concorrentes mais próximos, o Volkswagen Tiguan, com 21.506 a 18.618, em novembro.

Estas posições surgem conforme os números preliminares da Dataforce. Os dados mais recentes representam 97% das vendas na União Europeia, nos mercados da EFTA e no Reino Unido. A Hungria, Portugal e Eslováquia ainda não divulgaram os seus números finais, refere o relatório.

Até ao momento, o Model Y está em sexto lugar até novembro, com 181.781 vendas. Isso significa que tem 65 mil vendas a realizar para alcançar o Dacia Sandero. Ainda assim, a Tesla tem historicamente oferecido grandes ofertas para impulsionar as vendas de final de ano. Isso inclui um ano de Supercharging gratuito para os compradores do Model Y na Europa que adquiram um veículo antes de 31 de dezembro.

No ano passado, o Tesla Model Y foi o carro mais vendido na Europa, tornando-se no primeiro carro elétrico a fazê-lo. Embora tenha assumido o seu lugar durante alguns meses no ano passado, os resultados de final de ano foram muito próximos aos do Dacia Sandero, com um preço competitivo de 13.051 dólares (12.000 euros).

É claro que a BYD teve o maior número de crescimento de vendas, com o modelo Song. Este está a ser um sucesso com um aumento de 42% nas vendas em comparação com o período homólogo, pelo que 2025 provavelmente trará alguns novos concorrentes para o top 10. A Tesla, também, espera-se lançar a atualização do Model Y chamada Juniper no início do próximo ano, pelo que poderemos muito bem ver o Model Y de volta ao topo das tabelas em breve.