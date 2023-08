O conflito que coloca frente a frente a Rússia e a Ucrânia tem obrigado as grandes empresas tecnológicas a reagir. A grande maioria destas já abandonou o país, mas continuam sujeitas a ações. A mais recente vem trazer uma multa de 29 mil euros à Google. Saiba a razão deste castigo.

Rússia aplicou multa à Google

Um tribunal russo tomou a decisão de aplicar uma multa de três milhões de rublos (29.000 euros) à Google, por esta não apagar informações falsas sobre a guerra na Ucrânia. Esta decisão do tribunal russo segue-se a outras ações que surgiram no início de agosto. Estas foram contra a Apple e a Wikimedia Foundation, responsável pela Wikipédia.

De acordo com fontes russas, o tribunal considerou que o YouTube, que é detido pela Google, é culpado por não eliminar vídeos que supostamente contêm informações incorretas sobre o conflito na Ucrânia.

Além desta multa, a Google também foi considerada culpada por não remover outros vídeos. Estes revelam formas de entrar em instalações que estão restritas a menores, acrescentaram as agências de notícias da Rússia, sem especificar que tipo de instalações estavam envolvidas nesta decisão.

Culpa é de vídeos da guerra na Ucrânia

O valor desta multa foi calculado com base nos resultados financeiros da Google na Rússia. É apenas uma parcela do valor anual que a empresa declara no país. Já antes recebera uma penalidade semelhante, de 7,2 mil milhões de rublos, no final de 2021.

A gigante das pesquisas recusou-se reagir à decisão do tribunal da Rússia, que não terá efeitos práticos para que Moscovo cobre a multa. Os negócios da Google na Rússia foram encerrados formalmente no ano passado após o início da invasão russa à Ucrânia.

A empresa recordou que pediu falência na Rússia após a sua conta bancária ter sido bloqueada pelas autoridades. Isso impediu-a de pagar a funcionários e a fornecedores. Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia adotou uma série de medidas similares para punir toda e qualquer crítica sobre a campanha militar que está a acontecer.