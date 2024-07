Digi: ainda não há acordos para roaming nacional

A entrada em operação da romena Digi deve estar para breve. As previsões apontam para este segundo semestre. De acordo com informações recentes, a Digi não tem acordos de roaming nacional com as empresas a operar em Portugal.

Digi tem apostado na instalação de infraestrutura própria

A notícia está a ser avançada pelo canal ECO que refere que ainda não há acordos de roaming nacional. À semelhança do roaming internacional, o roaming nacional ocorre quando um equipamento se liga automaticamente à rede de outro operador nacional. Por exemplo, ao deslocar-se para uma zona onde não haja cobertura do seu operador móvel, poderá dispor da cobertura de outro operador de rede móvel, no território nacional.

De relembrar que o Leilão 5G definiu como obrigação dos operadores com rede móvel já estabelecida em Portugal, negociarem planos de roaming nacional com os novos "entrantes", ou seja, com novos operadores.

Segundo a Anacom, revela o jornal, "ao que sabemos, a opção da Digi em Portugal tem sido a instalação de infraestrutura própria".

De acordo com informações da Digi, os acordo de roaming nacional em Portugal são caros e não compensam. De referir que a partilha de infraestruturas já acontece em Portugal. Por exemplo, em 2020, a Nos e a Vodafone assinaram um acordo para “partilha de ativos móveis de abrangência nacional”.