O WhatsApp prepara uma mudança muito grande na sua interface. Esta não chegará de forma única e tem sido vista em pequenas mudanças ao longo dos últimos meses. Agora, em mais uma alteração silenciosa, está a ser testada uma nova interface das configurações, para tornar o mais simples de usar.

O programa de testes do WhatsApp tem permitido aos utilizadores experimentarem muitas das mudanças que a Meta prepara para o seu serviço de mensagens. Estas surgem em forma de avaliações, discretas e nem sempre acessíveis a todos, como se espera das versões beta.

Foi aqui que surgiram, e foram experimentadas, as últimas mudanças de peso, mostrando sempre com é importante este passo de avaliação. Agora surge mais uma, focada nas configurações do WhatsApp e na forma com estas podem ser usadas de modo ainda mais simples.

Como pode ser visto na imagem abaixo, a mais recente versão beta trouxe agora alterações de peso a esta área. A primeira mudança é logo vista no ecrã principal, onde temos presente a imagem do nosso avatar e onde abre depois o acesso às definições.

Depois, e ali dentro, temos também mudanças visuais de peso. Esta secção agora se chama “You” e inclui novos ícones e pontos de entrada adicionais para os recursos mais importantes: configurações de privacidade, lista de contactos e perfil do WhatsApp.

As mudanças continuam e há ali um novo atalho colocado acima da foto do perfil permite visualizar e partilhar o código QR pessoal. Algumas outras secções também incluem novos ícones, contribuindo para uma experiência mais moderna.

A nova interface para a secção de configurações do WhatsApp, com um separador de perfil, está disponível para alguns utilizadores beta. Estes devem instalar a atualização mais recente do WhatsApp para Android na Google Play Store, e será lançada para ainda mais pessoas nos próximos dias.