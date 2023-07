Novo Recorde: Quinta-feira foi o dia mais quente do mundo

No que diz respeito à temperatura média da Terra, têm sido alcançados infelizmente vários recordes. Como informamos, o dia 3 de julho foi o dia mais quente alguma vez registado na história do planeta, mas no 4 de julho o valor da temperatura foi superior. Segundo os dados mais recentes, esta quinta-feira foi o dia mais quente do mundo.

Temperatura regista na terra foi de 17,23ºC

Segundo dados do Climate Reanalyzer da Universidade do Maine, nos Estados Unidos, a temperatura média da Terra bateu um novo recorde de calor na quinta-feira acima dos 17ºC. A temperatura média global na quinta-feira foi de 17,23ºC, tendo batido os 17,18°C de 6 de julho.

A Agência dos EUA para a Atmosfera e os Oceanos(NOAA, na sigla em Inglês) emitiu na quinta-feira uma nota de cautela sobre a informação divulgada pela Universidade do Maine, dizendo que não poderia confirmar os dados que resultam em parte de simulações de computador.

Embora a NOAA não possa validar a metodologia ou a conclusão da análise da Universidade do Maine, reconhecemos que estamos num período quente devido às mudanças climáticas", disse a NOAA

Os cientistas alertam que 2023 poderá registar recordes de calor à medida que as mudanças climáticas causadas pelo homem, impulsionadas em grande parte pela queima de combustíveis fósseis como carvão, gás natural e petróleo, aquecem a atmosfera.

Em junho, vários recordes foram batidos na Ásia e o Reino Unido. México e Texas foram atingidos por uma onda de calor extremo. Pequim registou durante nove dias consecutivos temperaturas acima dos 35ºC.