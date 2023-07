Falha informática no Portal das Matrículas! Prazo vai ser alargado…

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula. Mas o Ministério da Educação referiu que "há um problema informático que está a ser resolvido". O prazo das matrículas vai ser alargado.

O Portal das Matrículas está disponível em portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através do cartão de cidadão, mas também da chave móvel digital ou das credenciais de acesso ao Portal das Finanças. No entanto, o Portal das Matrículas está com um problema. Vários encarregados de educação relataram à Lusa que o portal das matrículas está a bloquear a meio, não permitindo concluir o processo.

Questionado pela Lusa, o gabinete do Ministério da Educação explicou que “há um problema informático que está a ser resolvido” e que “o prazo das matrículas vai ser alargado”. Sobre as novas datas, o ministério explicou que estão dependentes da “garantia de resolução do problema por parte da empresa informática” e que nessa altura “serão indicados os novos prazos para compensação do tempo em que o Portal esteve inoperacional”.

O Portal das Matrículas deve ser usado para:

Matrícula, pela primeira vez, na educação Pré-Escolar e no 1.º ano do ensino básico;

Renovar matrícula, na transição para o 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos;

Renovar matrícula para os outros anos sempre que pretenda ou seja necessária: A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino; A alteração de encarregado de educação; A mudança de curso ou de percurso formativo; A escolha de disciplinas.



Para consultar o mapa de todas as escolas disponíveis, clique aqui. Para consultar o manual do Encarregado de Educação clique aqui

Portal de Matrículas