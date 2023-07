E Porque Hoje é Sexta

Numa cidade do interior, dois padres costumavam cruzar-se de bicicleta na estrada todos os domingos, quando iam rezar a missa nas suas respectivas paróquias.

Mas certo dia, um deles estava apeado. Surpreso, o outro padre parou e perguntou:

- Onde está a sua bicicleta, Padre João?

- Foi roubada! Creio que no pátio da igreja.

- Mas que absurdo! - Exclamou o ainda ciclista. Eu tenho uma ideia para saber quem foi: na hora do sermão, cite os 10 mandamentos. Quando chegar ao «Não roubarás» faça uma pausa e percorra os fiéis com o olhar. O culpado com certeza que se vai denunciar!

No domingo seguinte, os padres cruzam-se de bicicleta. O padre que deu a ideia diz:

- Parece que o sermão deu certo, não é, Padre João?

- Mais ou menos - responde ele - na verdade, quando cheguei ao «Não desejarás a mulher do próximo» acabei por me lembrar onde é que tinha deixado a bicicleta.