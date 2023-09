Um português, um francês e um inglês discutiam sobre quem é o melhor amante. Diz o francês:

- Ontem à noite fiz amor com a minha mulher quatro vezes seguidas. E, de manhã, ela fez um delicioso crepe e disse que me amava muito.

Diz o inglês:

- Ah, ontem à noite fiz amor com a minha seis vezes. E, de manhã, ela fez uma deliciosa omelete e disse que eu era o homem da vida dela.

Intrigados com o silêncio do português, o francês pergunta:

- Quantas vezes é que fizeste amor com a tua mulher ontem à noite?

- Uma – respondeu o português.

Meio a gozar, acrescenta o inglês:

- Só uma?! E de manhã o que é que ela disse?

Diz o português:

- Não pares!