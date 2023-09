E Porque Hoje é Sexta

Certo dia o Domingos vai à casa de banho e repara que a sua urina é parecida com espuma. Passada uma semana, o problema continua, ele já anda em pânico e resolve contar à mulher:

- Maria, ando com um grave problema!

- Diz lá o que se passa homem. – responde a mulher.

Diz o homem:

- Sabes… eu quando urino deito espuma…

Responde a mulher:

- Oh homem vai já ao médico ver o que isso é, pode ser uma coisa grave!

E assim foi, o Domingos foi consultar um especialista. Entra no consultório e pergunta o médico:

- Então diga lá o que o traz por cá.

Explica o paciente:

- Oh Sr. Dr. eu devo ter uma problema muito grave, sabe eu quando urino deito espuma…

Responde o médico:

- O quê? Oh homem isso deve ser gravíssimo! Mas não se preocupe que nós vamos ver o que se passa.

O médico fez uma recolha de urina para fazer análises e pediu ao Domingos para voltar no dia seguinte. O Domingos todo nervoso lá foi no dia seguinte ao consultório e mal entrou, encontra o médico todo contente:

- Ó Domingos pá dê cá um abraço!!! Você é um homem de sorte!!

- Sou? Enão porquê?! – Responde confuso o pobre homem.

Explica o médico:

- A espuma que você deita… é champanhe! Vá mas é para casa festejar…

O Domingos todo feliz da vida foi a correr contar à mulher:

- Oh mulher, afinal tanta preocupação para nada!

- Então?! – Pergunta intrigada a mulher.

Explica o homem:

- Aquela espuma que eu urino é champanhe. Vamos é beber e festejar!

- Boa ideia… vou já buscar os copos! – diz a mulher.

E o Domingos responde:

- Mas traz só um que tu bebes pelo gargalo.