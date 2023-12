E Porque Hoje é Sexta

Uma mulher acorda durante a noite e constata que o marido não está na cama. Veste o robe e desce para ver onde ele está.

Encontra-o na cozinha, sentado, meditativo, diante de uma taça de café. Parece consternado, olhar fixo na chávena, e vê-o a limpar uma lágrima.

‘O que é que se passa, querido?’

O marido levanta os olhos e pergunta-lhe solenemente:

‘Lembras-te, há 20 anos, quando saímos juntos pela primeira vez? Tu tinhas apenas 16 anos.’

‘Sim, lembro-me como se fosse hoje.’, responde ela.

O marido faz uma pausa. As palavras custam a sair.

‘Lembras-te quando o teu pai nos surpreendeu enquanto fazíamos amor no banco de trás do carro?’

‘Sim, lembro-me perfeitamente’, diz a mulher sentando-se ao seu lado.

O marido continua.

‘Lembras-te quando ele apontou uma arma à minha cabeça dizendo: ou casas com a minha filha, ou mando-te p’rá cadeia por 20 anos’.

‘Lembro, lembro’ responde-lhe ela docemente.

Ele limpa mais uma lágrima e diz:

‘Hoje sairia em Liberdade!!!