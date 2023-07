Las Vegas inaugurou uma esfera gigantesca que parece vinda do futuro!

Veio a rolar do futuro e instalou-se, em Las Vegas, entre casinos e resorts. Venha conhecer esta esfera colossal, recheada de LEDs e dedicada aos eventos.

Se de dia parece uma nave espacial um tanto perigosa, de noite, assemelha-se a algo galáctico esquecido por extraterrestres. A MSG Sphere que poisou, em Las Vegas, mede quatro metros de altura, 157 metros de largura, e está coberta com telas LED com resolução de 16K. Especificamente, 1,2 milhões de LEDs, que podem ser programados para exibir imagens dinâmicas.

Além de ser gigante e dar, claramente, o ar da sua graça, a iluminação exterior que adorna a esfera não passa despercebida. Aliás, pelo Twitter, muitos foram os que mostraram a sua perplexidade com tamanho edifício iluminado. Afinal, embora seja surpreendente durante o dia, é durante a noite que projeta animações imperdíveis.

Segundo partilhado com a Rolling Stone, o objetivo do interior passa por criar uma experiência de realidade virtual "sem óculos". Para isso, está equipado com um projetor especial, para produzir imagens que envolvem o público, bem como um sistema de áudio exclusivo de 164.000 altifalantes, que pode isolar sons específicos ou até limitá-los a certas partes do público.

Além disso, a esfera está equipada com assentos hápticos e máquinas que criam, por exemplo, efeito de vento e de aromas, de modo a tornar as apresentações mais realistas.

Afinal, para que serve esta esfera gigante?

A MSG Sphere é nada mais do que um espaço para eventos desportivos, musicais e cinematográficos, projetada pela Populous, uma empresa de arquitetura responsável por alguns estádios desportivos, como o Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. O projeto custou 2,3 mil milhões de dólares e é, até hoje, o edifício mais caro de Las Vegas.

A esfera acendeu as luzes e surpreendeu todos os que por ela passaram, nesse momento. Esta semana foram realizados os primeiros testes e a inauguração está prevista para setembro, ao som de U2.