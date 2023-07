Não é segredo que o planeta está a aquecer a um ritmo elevado e que cada vez mais as mudanças climáticas são visíveis. Um novo marco aconteceu na passada segunda-feira. O dia 3 de julho foi o dia mais quente alguma vez registado na história do planeta.

O dia mais quente de sempre no planeta

Este novo momento é histórico, mas não pela positiva. A informação surgiu dos dados partilhados pelo Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos EUA e mostra que um novo valor máximo no que toca à temperatura do planeta foi atingido.

O dia 3 de Julho foi o mais quente a nível mundial e isso acontece depois de um mês de Junho extremamente quente, que também se fez sentir em Portugal. Pela primeira vez em Junho, a temperatura global do ar à superfície excedeu os níveis pré-industriais em mais de 1,5 graus Celsius, segundo o serviço Copérnico.

Nesse dia a temperatura média global atingiu os 17,01 graus Celsius, superando o recorde de agosto de 2016 de 16,92 °C. Este valor foi atingido de forma global, sustentado pelas muitas ondas de calor que estão a afetar vários locais em todo o planeta.

Foi batido o recorde de temperatura

A título de exemplo, o sul dos EUA tem estado sob uma intensa onda de calor nas últimas semanas. Também na China, uma onda de calor duradoura continuou, com temperaturas acima de 35C. O norte da África não é diferente e registou temperaturas próximas a 50°C. A Antártica, atualmente em seu inverno, registou temperaturas anormalmente altas.

Este é um momento importante e que não deverá ser comemorado segundo os especialistas. Esta mudança e estes valores máximos de temperatura é uma sentença de morte para pessoas e ecossistemas. Os cientistas revelaram que culpa é das mudanças climáticas, combinadas com um padrão emergente de El Niño.

Infelizmente este promete ser apenas o primeiro de uma série de novos recordes que vão ser estabelecidos este ano. As emissões crescentes de dióxido de carbono e de gases de efeito estufa, juntamente com um crescente evento El Nino, vão levar as temperaturas a novos recordes.