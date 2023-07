O Threads vai ser a resposta da Meta ao Twitter. Esta nova rede social deverá chegar dentro de dias, marcando uma nova era neste campo. Depois de ter sido já vista e revelada, parece que uma primeira questão surgiu. As queixas sobre a quantidade de dados recolhidos aumentam, mas há algo que muitos parecem ter esquecido. Falamos da concorrência. e do que recolhem.

Há várias propostas que parecem estar a tentar ganhar o espaço que o Twitter está a deixar escapar. Cada vez mais utilizadores resolvem deixar a rede de Elon Musk e em breve parece que vão ter uma nova alternativa, criada pela Meta, o Threads.

Esta propostas tem estado no foco das notícias nos últimos dias e ontem teve mais um passo decisivo para se tornar uma realidade acessível a todos. A questão é que o Threads já começou a ser avaliado, segundo a informação que está disponível na App Store da Apple.

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt — jack (@jack) July 4, 2023

Foi o próprio Jack Dorsey, um dos criadores do Twitter, que veio a público revelar a longa lista de permissões e dados recolhidos pelo Threads. Do que pode ser visto, são 14 categorias que estão abrangidas e que vão alimentar os sistemas da Meta com informações dos utilizadores.

Este lote abrange áreas que parecem pouco lógicas para uma rede social e que está a despertar já questões para os utilizadores. Questionam qual a real necessidade de estes dados estarem a ser libertados, se que os utilizadores puderem controlar.

Ainda mais curioso é que a recolha deste volume de dados não parece ser um exclusivo do Threads. Em resposta à publicação de Jack Dorsey vários utilizadores no Twitter apontaram para o facto de que a agora rede social de Elon Musk tem as mesmas informações a serem recolhidas.

Espera-se que o Threads seja apresentado ao público no próximo dia 06, provavelmente de forma limitada e apenas nos EUA. Mais tarde a Meta irá certamente alargar a sua oferta a mais mercados e a muitos mais utilizadores, que certamente vão querer deixar o Twitter para experimentar esta novidade.