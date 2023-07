A primeira bicicleta elétrica com ChatGPT já existe

A interação de uma inteligência artificial generativa está a ser encarada por muitos setores e a primeira bicicleta elétrica com ChatGPT já foi anunciada pela fabricante alemã Urtopia.

A primeira bicicleta elétrica inteligente com integração do ChatGPT foi anunciada pela fabricante alemã Urtopia. É um novo modelo da suaa Carbon One, apresentada na EUROBIKE 2023, feira da bicicleta que decorreu no final de junho.

A inteligência artificial generativa está a ser aproveitada pelas empresas, seja para ajudar a desenvolver os seus produtos e serviços, seja para colocar novas funcionalidades à disposição dos clientes e o setor da mobilidade é um dos que irá tirar grande partido dela. Por exemplo, a Mercedes já referiu que está a integrar o ChatGPT nos seus mapas.

A proposta da Urtopia apresenta vários cenários de utilização. A bicicleta Carbon One poderá, por exemplo, através da implementação de comandos de voz potenciados pelo ChatGPT, será capaz de responder a questões colocadas pelo ciclista, como, por exemplo, dar indicações relativas a pontos turísticos.

Poderá também indicar rotas que ajudem a poupar bateria, os melhores percursos para fazer de bicicleta, entre muitas outras opções.

Esta e-Bike inclui navegação GPS, pelo que as instruções do ChatGPT podem ser ligadas ao sistema de navegação para definir a rota. Contudo, há que ter em consideração que não será uma informação tão atualizada quanto a de um qualquer sistema baseado em Google Maps ou Apple Maps.

A Urtopia Carbon One é ainda compatível com plataformas como Apple Health ou Strava, para acompanhar a evolução através dos dados que serão carregados em tempo real para o smartphone.

Sendo baseada na já existente Carbon One, estamos a falar de uma ebike com ligação 4G através de eSIM, giroscópio e GPS, oferece velocidade máxima de 25 quilómetros por hora em modo elétrico, autonomia até 100km, peso de apenas 15 kg e motor duplo de 250 + 250W.

O preço da Carbon One com ChatGPT ainda não foi anunciado, mas o preço do modelo já disponível começa nos 3.299 €.