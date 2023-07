Programa “Avançar”: 1330 euros brutos para jovens qualificados

O Programa de apoio às empresas para contratação de jovens arrancou a 1 de julho e deve atingir cerca de 25 mil jovens. Este programa visa a atribuição de 1330 euros brutos para jovens qualificados, além de uma bolsa de 150€, que é paga diretamente ao jovem.

O programa "Avançar" vai ser apresentado hoje numa sessão pública, em Lisboa, com a presença da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. Como referido, o objetivo do governo é que as empresas contratem, de forma permanente 25 mil jovens com licenciatura, mestrado ou doutoramento. O salário bruto será de 1330 euros.

As empresas que contratem jovens sem termo podem receber um financiamento de entre 8,6 mil euros e 12,4 mil euros, acrescidos de descontos às contribuições. A bolsa é atribuída pelo IEFP. O objetivo do Governo com o programa Avançar é combater a precariedade do emprego jovem.

O programa pretende incentivar à contratação sem termo de jovens qualificados com ordenado base igual ou superior a 1330 euros e consiste num apoio financeiro às empresas no valor entre 8,6 mil euros e 12,4 mil euros, acrescidos de descontos de 50% das contribuições para a segurança social

Para beneficiarem do incentivo do Programa "Avançar", as empresas têm de "assegurar a criação líquida de emprego e a manutenção do nível de emprego atingido por via do apoio durante, pelo menos, dois anos; proporcionar formação profissional ao trabalhador contratado; ter a situação tributária e contributiva regularizada e não estar em incumprimento no que diz respeito a apoios financeiros do IEFP e a financiamento de fundos europeus; não ter salários em atraso, nem ter sido condenada por violação da legislação de trabalho", de acordo com o documento preliminar entregue aos parceiros sociais em março.