ASUS lança as suas novas GeForce RTX 4060 das linhas ROG Strix e Dual

A GeForce RTX 4060 chegou finalmente ao mercado, embora as suas vendas não estejam a ser o sucesso que a fabricante decerto esperaria. Mas pode ser que esta situação melhore com os modelos personalizados. Assim, sem perder tempo, a ASUS lançou agora os seus modelos desta GPU das linhas ROG Strix e Dual.

A ASUS é uma das marcas com maior destaque no segmento de placas gráficas personalizadas e não esperou muito depois da chegada da GeForce RTX 4060 para revelar os seus novos modelos. Como tal, na passada sexta-feira (30 de junho), a empresa taiwanesa anunciou as suas novas GPUs RTX 4060 das linhas ROG Strix e Dual.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060

Este modelo está disponível em duas variantes: uma com overclock (OC) e outra sem. Ao nível do design, estas contam com um aspeto semelhante ao da GeForce RTX 4060 Ti da ASUS, que se caracteriza por um tom escuro marcado pelas características cores gaming das linhas ROG.

Necessitam apenas de um único conector de 8 pinos e têm um design de 3,1 slots com 311,4 mm de comprimentos. Trazem consigo três ventoinhas ASUS Axial-tech, cada uma com 11 hélices, capazes de oferecer até 21% mais volume de ar do que os chips da geração anterior. Contam ainda com a tecnologia dB, o que possibilita que a placa gráfica se mantenha silenciosa quando enfrenta cargas de trabalho mais leves.

Veja todas as especificações do modelo com OC e sem OC.

ASUS Dual GeForce RTX 4060

Aqui as placas gráficas dividem-se na categorias Dual e Dual White, cada uma delas também com duas variantes, a edição OC e sem overclock.

Os modelos Dual mantêm um design mais clássico com cores escuras e são especialmente pensadas para profissionais que pretendam um equipamento com um aspeto minimalista, sem grande aparato de cores.

Já os modelos Dual White, tal como o próprio nome indica, trazem um design mais fresco e claro, com tons brancos e leves, para quem procura uma placa gráfica simples, mas com um design um pouco mais arrojado e elegante.

A linha Dual tem um design de 2,5 slots, mede 227 mm de comprimento e conta com duas ventoinhas Axial-tech de 11 hélices cada. Vem equipada com um switch Dual BIOS, para que os utilizadores possam escolher o modo de desempenho ou silencioso.

Veja as especificações dos modelos Dual OC, Dual sem OC, Dual White OC e Dual White sem OC.

Todos estes modelos já se encontram disponíveis no site da marca e em breve chegarão ao nosso mercado.

Leia também: