ASUS ROG Matrix RTX 4090 é a placa gráfica mais rápida do mundo

Hoje em dia temos chips eletrónicos capazes de alcançar um desempenho que não imanigaríamos há alguns anos. Mas a verdade é que existem e estão disponíveis para o consumidor os adquirir. E as mais recentes informações indicam que a ASUS ROG Matrix RTX 4090 é a GPU mais rápida do mundo, conseguindo bater uma frequência de 3.945 MHz.

ASUS ROG Matrix RTX 4090: a GPU mais rápida do planeta

A ASUS lançou recentemente a sua poderosa placa gráfica ROG Matrix RTX 4090 da linha topo de gama da Nvidia. O mercado já adivinhava que este seria um equipamento bastante potente, mas os testes realizados à GPU mostraram tudo isso em valores concretos.

De acordo com as informações, esta ASUS ROG Matrix RTX 4090 pode então mesmo ser considerada como a placa gráfica mais rápida do mundo. Os testes a cargo do overclocker Allen "Splave" Golibersuch, partilhados na sua conta da rede social Facebook, mostram que este modelo conseguiu bater o recorde mundial com uma frequência de 3.945 MHz.

Através da imagem seguinte, podemos então conferir e confirmar os resultados dos testes feitos à ASUS ROG Matrix RTX 4060. Verifica-se que a GPU conseguiu um tempo de 46.077 segundos e uma temperatura de -34,6º C.

Se inicialmente se pensava que esta GPU não iria bater as rivais das marcas GALAX ou Colorful, a realidade mostrou o contrário. E o mais curioso ainda é que este resultado foi conseguido sem que a placa gráfica tenha sido alterada em nenhum aspeto, seja a nível de hardware como a nível de software.

Há cerca de duas semanas o recorde anterior a este havia sido alcançado, mas agora a GPU da ASUS mudou tudo, embora tenha superado o recorde anterior somente por mais 15 MHz.

Fica assim ainda mais elevada a expetativa sobre esta ASUS ROG Matrox RTX 4090, para quem estiver a pensar comprar este poderoso equipamento, com o selo de qualidade da Nvidia.