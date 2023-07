Atmo LED Clock: Para quem precisa de um relógio com estilo

Com a quantidade de dispositivos que hoje existem, são vários os dispositivos onde podem ver as horas, ter alarmes, etc. Mas para quem procura uma peça de decoração com estilo e moderna, o Atmo LED Clock é uma boa opção. Conheçam as funcionalidades.

Atmo LED Clock, o relógio que tem um design muito elegante e discreto...

O Atmo LED Clock é um pequeno e bonito relógio que lhe oferece todas as funções de um dispositivo deste tipo. Além das funções de relógio, o Atmo LED Clock também oferece uma pequena luz de presença em ambientes mais noturnos.

No que diz respeito a funcionalidades, o Atmo LED Clock apresenta as horas e a data, tem três alarmes, tem uma luz envolvente e tem uma bateria interna de lítio de 1200 mAh.

Como referido, uma das características que se destaca deste relógio é o seu design discreto, mas elegante. Este relógio pesa apenas 175 g e pode ser carregado via interface USB.

Aproveitem a promoção...

