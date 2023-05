As 5 melhores marcas de portáteis têm uma queda de 30% nos envios em apenas um mês

A crise no setor tecnológico já não é propriamente uma novidade, dada a quantidade de notícias que quase diariamente vão sendo reveladas. E as informações mais recentes da indústria revelam que as 5 melhores marcas de computadores portáteis registaram uma queda nos envios de 30% em apenas um mês.

Os últimos anos têm sido conturbados para o setor tecnológico. Se, por um lado, a pandemia da COVID-19 impulsionou um aumento significativo na procura por equipamentos como computadores, smartphones, tablets, impressoras, entre outros, o que levou à escassez de stock e ao aumento dos preços; por outro lado o cenário atual é bastante diferente pois fatores como o fim da pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia têm condicionado, de forma direta e indireta, a capacidade financeira das famílias e, consequentemente, diminiu o poder de compra e as unidades de produtos tecnológicos acabam por se ir amontoando nas lojas.

Os dados deste segmento indicam que a venda de portáteis caiu 215% no final da pandemia, mas a situação parece estar a agravar-se ainda mais.

TOP 5 melhores marcas de portáteis em crise

Uma das consequências deste panorama afeta o setor dos computadores. E as últimas notícias indicam que as cinco maiores marcas de portáteis registaram uma queda nos envios de 30% num período de apenas 1 mês. Segundo o canal Digitimes, o mês de março ainda registou um aumento nos envios de portáteis, mas foi sol de pouca dura.

E dentro do TOP 5, só as três principais marcas registaram uma queda conjunta de 23%. Os detalhes indicam que a norte-americana HP foi das que registou uma das maiores descidas na procura e perdeu o seu lugar para a chinesa Lenovo que, ainda assim, conseguiu então ser a marca que mais vendeu no mês de abril de 2023. Já a Dell foi uma das que registou uma menor queda, muito devido às vendas nos seus computadores portáteis dedicados ao segmento empresarial.