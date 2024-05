EUA enfrentam novo desafio: processador de 5nm da chinesa SMIC está pronto!

A SMIC, principal empresa chinesa do setor dos semicondutores, entrou pela primeira vez na lista das três principais fabricantes mundiais. Depois de ter divulgado os seus resultados trimestrais, a empresa fez valer a sua força no meio de uma tempestade de sanções dos EUA. Além disso, fontes coreanas afirmam que já tem o seu processador de 5nm pronto.

A SMIC tem o seu processador de 5nm pronto, dizem fontes coreanas

A diferença da SMIC em relação à TSMC continua a ser considerável (receitas de mais de 18 mil milhões por trimestre do lado da TSMC contra 1,7 mil milhões da SMIC). No entanto, a empresa está pronta para acelerar o ritmo com um marco no que diz respeito aos seus processos litográficos: teriam chegado ao fabrico de processos de 5 nanómetros sem a mais recente tecnologia ASML.

O pódio atual da indústria dos semicondutores conta com TSMC, Samsung Electronics e SMIC. Pela primeira vez, a SMIC sobe ao terceiro lugar, uma posição particularmente notável tendo em conta o quadro político-económico em que a empresa se encontra. Mas, para além da posição da empresa, a Business Korea refere um facto ainda mais relevante: a SMIC tem o seu processo de cinco nanómetros pronto.

Há meses que tanto a Huawei como a SMIC estão a desenvolver a sua estratégia para fabricar chips com litografia de 5 nanómetros. Em março, a SMIC já estava a preparar linhas de produção para estes circuitos integrados. Dois meses depois, fontes coreanas informam que a SMIC desenvolveu com sucesso um processo de 5nm sem equipamento UVE (ultravioleta extremo).

A importância deste facto...

Até há pouco tempo, não se pensava que fosse possível passar sem o equipamento de litografia ultravioleta extremo da ASML. De facto, a China foi acusada de espionagem, sob a suspeita de que um dos antigos funcionários da empresa americana teria transmitido informações confidenciais à Huawei. Esta informação teria beneficiado a Huawei na hora de fabricar processadores como o Kirin 9000S do Mate 60 Pro, criado com uma tecnologia que a China não deveria ter.

Seja como for, a China tem um plano para fabricar litografia de 5nm sem usar o equipamento UVE da ASML. A tecnologia Self-Aligned Quadruple Patterning (SAQP) permitiria à SMIC fabricar circuitos integrados utilizando as máquinas deep ultraviolet (DUV) que já possuem. Por outras palavras: a China não precisa de nova tecnologia para fabricar no processo de 5nm.

Uma outra questão é saber se, com este fabrico a priori mais limitado do que o da ASML com as suas máquinas DUV, o rendimento acabará por ser aceitável.

