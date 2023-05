Gráfica GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB pode chegar a 24 de maio

Várias linhas já se têm escrito sobre a próxima placa gráfica GeForce RTX 4060 Ti da Nvidia. E as informações mais recentes indicam que a data de lançamento da variante de 8 GB de memória desta GPU da Nvidia deverá acontecer no próximo dia 24 de maio.

GeForce RTX 4060 Ti pode chegar a 24 de maio

As últimas informações vindas de fontes da indútria indicam que a placa gráfica GeForce RTX 4060 Ti com uma capacidade de memória de 8 GB deverá ser lançada oficialmente no dia 24 de maio. Tal como se previa, este lançamento acontece próximo da data do anúncio da Radeon RX 7600 da AMD, uma das suas concorrentes diretas.

Por sua vez, os detalhes revelam que a versão da RTX 4060 Ti com uma capacidade de memória de 16 GB deve também ser anunciada agora no final de maio, mas apenas chegará durante a segunda metade de mês de julho. Já a RTX 4060 'não Ti' de 8 GB será também anunciada neste mês e estima-se que possa ser lançada na primeira quinzena de julho. E deste último modelo não existem informações sobre a possível existência de uma variante de 16 GB, devendo esta capacidade de memória vir apenas nos modelos Ti.

Se as informações se confirmarem, então a GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB contará com 4.352 núcleos CUDA a uma frequência base de 2.310 MHz e turbo de 2.535 MHz, oferecendo assim um desempenho de 22,1 TFLOPs. A memória será então uma GDDR6 de 8 GB com uma interface de memória de 128 bits.

Resta então esperar pelo próximo dia 24 de maio para ficarmos a conhecer todas as especificações desta placa gráfica e também ver qual será a reação dos consumidores a este modelo, ou seja, será que os que procuram uma GPU mais acessível vão adquirir a RTX 4060 Ti de 8 GB ou vão aguardar mais dois meses para poderem comprar a variante de 16 GB?