BYD procura local na Europa para fabricar os carros elétricos. Portugal será opção?

Depois de terem já conquistado lugar no mercado europeu automóvel, a marca chinesa BYD, que acaba de chegar a Portugal com o Grupo Salvador Caetano, procura agora um local para instalar a produção dos seus carros elétricos. Portugal será opção?

Carros elétricos chineses fabricados na Europa

A BYD está a expandir-se com muita forma para a Europa. Já presente em muitos países, a marca chinesa que produz carros elétricos a preços muito competitivos, procura agora uma local para instalar unidades de produção.

Segundo o jornal Faro de Vigo, a BYD está a pensar seriamente na sua primeira fábrica de veículos elétricos na Europa. E a região de Vigo, atrai o gigante asiático.

Embora esteja a analisar outras localizações tanto em Espanha como no resto dos Estados-Membros (com a Hungria à cabeça), uma delegação da empresa esteve presente na zona para verificar as capacidades industriais, tecnológicas e logísticas da província espanhola.

Conforme é referido pelo jornal galego, os responsáveis da BYD visitaram o terreno da Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra / As Neves (Plisan) para ver as possibilidades oferecidas pelos seus 4 milhões de metros quadrados.

A título de exemplo, só na fábrica da Tailândia, cuja construção começou oficialmente há um mês, a multinacional precisou de quase 1 quilómetro quadrado (960.000 m²), o que equivale a 140 campos de futebol.

A empresa chinesa, um dos principais intervenientes no Salão Automóvel de Xangai que aconteceu no mês passado, tem sido notícia pelo seu rápido crescimento no mercado dos veículos elétricos. De facto, durante o evento, apresentou até sete novos produtos, incluindo um veículo urbano de baixo custo, o BYD Seagull, que nas suas primeiras 24 horas acumulou mais de 10.000 encomendas.

Para além das notícias comerciais, a BYD é tendência nos meios de comunicação asiáticos pela rápida expansão das suas unidades de produção. Desde o ano passado, abriu pelo menos duas gigafábricas de veículos elétricos (nas cidades de Zhengzhou e Jinan), aguarda a abertura de uma terceira e iniciou a construção de uma quarta na Tailândia.

Neste país, os responsáveis da empresa lançaram em março a primeira pedra de uma fábrica que começará a produzir 150 000 veículos elétricos já no próximo ano.

Carros poderão ser fabricados na Galiza

Para a sua primeira fábrica de automóveis na Europa, o objetivo é que a primeira unidade entre em funcionamento já em 2025. Por este motivo, os responsáveis da BYD estão a avançar rapidamente e já visitaram os locais pré-selecionados. Na Galiza, para além de testar o talento e o saber-fazer do Centro Tecnológico Automóvel da Galiza (CTAG) e verificar as instalações do porto com vista à exportação de automóveis, a delegação visitou Plisan para ver as possibilidades disponíveis em termos de terrenos e também para saber como seria o processamento.

A visita é semelhante à efetuada pelos responsáveis de outro gigante asiático do sector automóvel e fornecedor da BYD, a Dicastal. A empresa do grupo Citic - já presente na Galiza com a Citic Hic Gándara Censa, em Porriño - também está interessada em chegar à Europa e tem em vista a comunidade, que neste caso compete com o norte de Portugal.

Segundo o que é reportado, existem várias empresas chinesas, legadas ao ramo automóvel, interessadas em ter unidades de produção aqui perto das fronteiras de Portugal. Dos pneus às baterias, a informação é que a norte da Península Ibérica o interesse asiático é para fabricar e exportar para o velho continente.