Portugal: já se vendem mais carros elétricos do que a gasóleo

Ontem a OCDE alertava para a necessidade do fim dos carros a gasóleo nas estradas em Portugal, perante a Avaliação de Desempenho Ambiental, e parece que o caminho a ser trilhado com sucesso. Pela primeira vez no país já se venderam mais carros elétricos, do que a gasóleo.

Janeiro já tinha sido o melhor mês de sempre na venda de carros elétricos em Portugal, segundo os dados da ACAP. Agora, a Associação Automóvel de Portugal veio revelar que as vendas de elétricos superaram as de veículos alimentados por gasóleo.

Já se vendem mais elétricos que carros a gasóleo

Segundo a informação revelada, em fevereiro, a quota de mercado dos veículos 100% elétricos foi de 16,2% e ultrapassou a quota de mercado dos veículos com motores a gasóleo que foi de 15,7%, na categoria de ligeiros de passageiros.

Os dados divulgados são baseados na venda de veículos novos segundo os representantes oficiais das marcas. Além da conclusão anterior, os dados mostram que em fevereiro se registou um novo recorde mensal de venda de veículos 100% elétricos, tendo sido comercializados 2.852 BEV. Em 2022, no mesmo mês, foram comercializados 1293 BEV.

A somar os BEV com os PHEV - veículos híbridos plug-in -, também se registou um novo recorde mensal de 4.595 veículos elétricos novos vendidos.

Olhando à variação homóloga no conjunto das duas categorias, BEV e PHEV, registou-se um crescimento de 80,5% em fevereiro e de 76,4% em janeiro e fevereiro. Estas taxas de crescimento fazem com que os veículos elétricos tenhma já uma quota de mercado de 27,1% em fevereiro (e de 26,8% nos dois primeiros meses do ano).

A ACAP refere mesmo que 2023 será o melhor ano de sempre para a mobilidade elétrica em Portugal. A maior oferta e uma rede de carregamento melhorada são fatores essenciais para tal aceitação por parte dos consumidores.

Perante estes dados, acredita no fim dos carros movidos a combustão no futuro?