PlayStation 5 Pro pode estar em desenvolvimento e chegar no final de 2024

Não é novidade para ninguém que os rumores acabam por ser uma constante no mundo tecnológico. Alguns acabam por se confirmar, outros apenas de forma parcial e os restantes ficam apenas por suposições sem fundamento. Mas, de acordo com as mais recentes informações, a Sony pode já estar a desenvolver a sua PlayStation 5 Pro e esta poderá chegar no final do próximo ano de 2024.

PlayStation 5 Pro pode chegar no final de 2024

Nesta terça-feira (14), o site Insider Gaming publicou a informação de que a Sony já teria dado início à produção do modelo da PlayStation 5 Pro. O site apurou junto de algumas fontes que a empresa japonesa tem planos e está a trabalhar para que a nova versão da sua consola topo de gama chegue ao mercado até ao final do próximo ano de 2024.

Em paralelo a este possível lançamento, a Sony deverá ainda trabalhar no desenvolvimento de uma nova versão do modelo original da consola que visa a manutenção dos componentes e características de hardware, mas que deverá trazer um leitor de discos vendido em separado com o objetivo de substituir por completo as versões que já se encontram nas lojas.

Segundo as informações recolhidas pelo Insider Gaming, estes projetos seriam "apenas o começo de novos hardware a chegar aos utilizadores da PlayStation desta geração". Para já não existem muitos mais detalhes sobre esta possível modelo da PlayStation 5 Pro, mas alguns dados anteriores indicam que esta versão mais poderosa poderá oferecer melhorias ao nível do recurso Ray Tracing.

Por outro lado, no final do mês de janeiro falou-se na possibilidade de a Sony já estar a pensar na PlayStation 6. Mas as fontes ouvidas pelo site de tecnologia indicam que essa nova geração da consola só deverá chegar a partir do ano de 2028.

Resta assim aguardar por mais informações que corroborem ou contrariem estes mais recentes rumores.

Acha que a Sony vai lançar uma PlayStation 5 Pro?