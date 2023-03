Chegaram os novos Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G

Sempre ativa no que toca a criar smartphones, a Samsung acaba de revelar os novos Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G. Estes dois smartphones, segundo a Samsung, representam um "compromisso na conceção de experiências móveis de excelência".

As novas entradas para a popular série Galaxy A vão ajudar os utilizadores a registar vídeos mais estáveis e com maior nitidez, ver conteúdos mesmo em condições com elevada luminosidade, e fazer tudo aquilo que adoram a partir de uma bateria com capacidade de duração até mais de dois dias.

Fotografias fantásticas de dia e noite e melhores ferramentas de edição criativa

O Galaxy A54 5G e o Galaxy A34 5G possibilitam imagens deslumbrantes com nítida qualidade, mesmo em condições de elevada luminosidade, e partilham as capacidades de Nightography e de inteligência artificial (IA) para melhoramento de processamento de imagens retiradas em ambientes mais escuros, presentes nas gamas premium Samsung Galaxy.

Seja para captar aquela imagem perfeita ou ligar-se através de videochamadas sem interrupções, o Galaxy A54 oferece aos utilizadores detalhes espantosos graças à sua câmara frontal de 32MP.

Os novos smartphones produzem vídeo com uma clareza surpreendente, minimizando a trepidação e o desfoque através da melhorada estabilização da imagem ótica (OIS) e estabilização de imagem digital de vídeo (VDIS).

Mesmo com mãos instáveis ou a filmar em movimento, os utilizadores podem ficar descansados com a captação de conteúdos fantásticos. Para aventuras após o anoitecer e em condições de pouca luz, o modo Noturno ajuda os utilizadores a captar mais detalhes ao ampliar a dimensão de píxeis na câmara.

Pela primeira vez na série Galaxy A, os utilizadores podem agora remover sombras e reflexos indesejados, graças às melhoradas ferramentas de edição incluídas.

Desempenho incrível a partir de um ecrã vivido, 5G e bateria enorme

Os dois dispositivos dispõem de ecrãs imersivos Super AMOLED, com 6,4 polegadas no Galaxy A54 5G e de 6,6 polegadas no Galaxy A34 5G. Ambos os ecrãs foram melhorados para uma incrível visibilidade no exterior, mesmo sob luz solar intensa, garantido uma melhor experiência e conforto na utilização.

Com o melhorado Vision Booster e uma taxa de atualização de 120Hz, os ecrãs vão estar sempre disponíveis para os utilizadores à medida que estes se movem entre as diferentes condições de iluminação.

Também presente em outros produtos da família Galaxy, os novos Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G garantem até quatro gerações de atualizações de Sistema operativo Android (OS) e cinco anos de atualizações de segurança (Samsung Knox). Estas características vão permitir aos utilizadores aceder ao mais recente software e segurança para maximizar o ciclo de vida do smartphone.

Mantenha-se Ligado sem Comprometer a sua Segurança

As inovadoras e melhoradas experiências de mobilidade dependem de um nível de segurança avançado. O Samsung Knox permite um nível adicional de defesa e garante que os dados e toda a informação crítica está sempre bem protegida e apenas ao acesso do utilizador original do equipamento.

O Galaxy A54 5G e o Galaxy A34 5G dão aos utilizadores acesso a um Painel de Segurança e Privacidade que permite, não só, ver de forma simples como é que as aplicações estão a rastrear os dados, como também oferece formas simples de parar a recolha de dados indesejados.

Quando os utilizadores pretendem partilhar ficheiros importantes que contenham informação sensível ou pessoal com o nível máximo de privacidade e controlo, podem sempre utilizar o Private Share. Isto permite aos mesmos partilhar ficheiros apenas para destinatários designados dentro de um limite de tempo definido pelo utilizador e com o modo de captura de ecrã desativado.

O Galaxy A54 5G e o Galaxy A34 5G são também compatíveis com o ecossistema Samsung Galaxy para proporcionar uma ligação contínua entre dispositivos. Assim, será possível ter uma experiência verdadeiramente personalizável e multidispositivo.

Ainda ao nível da personalização da experiência de utilização, estes novos equipamentos dispõem do sistema operativo ONE UI 5.1, sendo possível personalizar ao máximo o aspeto do smartphone, alterando cores, o ecrã de desbloqueio e entre outras.

Disponibilidade dos Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G

O Galaxy A54 5G estará disponível em quatro opções de cor, incluindo: Lime, Graphite, Violet e White. O Galaxy A34 5G também estará disponível em quatro opções de cor, incluindo a Lime, Graphite, Violet e Silver. Tanto o Galaxy A54 5G como o Galaxy A34 5G estarão disponíveis no mercado português a 24 março.

Os modelos estarão disponíveis com os seguintes PVPr: