O Waze tem procurado adaptar-se e está numa corrida contra o tempo para se adaptar a ser usado num carro elétrico. A verdade é que a sua concorrência tem caminhado nesse sentido e adaptou-se. Agora, para mostrar o que é capaz, traz uma ajuda essencial para ajudar na hora dos carregamentos.

O Waze quer ajudá-lo na hora dos carregamentos

Quem se habituou a usar o Waze sabe como este consegue dar ao utilizador os melhores trajetos para os seus destinos. Aqui inclui-se os postos de abastecimento, que podem se integrados nas rotas e assim dar uma ajuda essencial.

Agora, e para elevar ainda mais esta capacidade, o Waze passa a contar também com a informação dos carregadores que podem ser usados em qualquer carro elétrico. Estes não se limitam a ser pontos de carregamento, mas são integrados nas rotas e o utilizador pode usá-los facilmente.

Mais informação do carro elétrico nesta app

Ainda mais importante que a informação sobre os pontos de carregamentos, o Waze passa a informar quais as tomadas presentes e quais podem ser usadas nos carros dos utilizadores. Para isso, estes devem configurar na app toda a informação sobre o seu carro elétrico.

Para isso, devem abrir as definições a app e procurar a entrada Veículo. Aqui dentro, devem encontrar a nova opção de configuração Veículo Elétrico. Esta permitirá ativar se é ou não um destes tipos de carros elétricos, bem como o tipo de tomadas que podem ser usadas no carro elétrico.

Rotas ajustada à tomada necessária para cada caso

Assim, e com esta informação, o utilizador não tem apenas dados dos pontos para carregamentos no Waze, mas também os ajustados ao seu carro elétrico. Esta informação será mantida pelos editores de mapas do Waze e assim estará atualizada em tempo real e com todos os dados necessários.

O Waze tem já esta novidade acessível a todos e irá alargar a mais utilizadores nas próximas semanas. É mais um passo para tornar mais acessível a utilização de qualquer carro elétrico, em especial no ponto dos carregamentos, algo que deverá ser melhorado para ajudar a democratizar este tipo de veículos.