PS5 Pro ou Slim? A Sony parece que já está é a pensar na PlayStation 6!

A Sony é um dos nomes mais populares no mundo dos jogos, especialmente devido às suas consolas PlayStation. A PS5 é a atual geração destes equipamentos e muitos rumores já foram revelados sobre a possibilidade do lançamento de uma variante Pro ou Slim.

Mas parece que a empresa japonesa tem em mente outros planos e as informações recentes indicam que estará mais interessada em lançar uma PlayStation 6 do que novas edições do modelo já existente da popular consola.

Sony já pode estar a preparar a PlayStation 6

A Sony lançou a sua PlayStation 5 no dia 19 de novembro de 2020, portanto há mais de dois anos que esta consola está disponível, embora nos primeiros tempos tivesse sido mais complicado conseguir um exemplar devido à enorme procura aliada à escassez de stock.

Depois disso já muitos rumores foram revelados sobre a possibilidade da marca japonesa lançar outras variantes da consola, nomeadamente um modelo Pro, com o dobro do desempenho da PS5, e outro Slim, no final deste ano de 2023. Contudo, parece que a chegada destas variantes é uma realidade cada vez mais distante e as expetativas para o seu lançamento perderam um pouco a força.

Por outro lado, os últimos relatórios da indústria apontam no sentido em que a Sony estará mais interessada em lançar uma nova PlayStation 6, em vez das variantes da PS5. O popular insider Tom Henderson publicou recentemente um tweet onde reforça essa mesma possibilidade.

A expetativa é que uma versão da PS5 não esteja então nos planos da Sony e que a empresa deverá então utilizar o stock de componentes e chips disponível para criar uma nova geração da sua consola de videojogos. Vamos aguardar por mais informações de forma a perceber quais são então reais as intenções da marca.