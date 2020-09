É ofical! PlayStation 5 da Sony vai custar 499 euros

A Sony marcou para hoje um evento onde se aguardavam várias novidades relacionadas com os jogos para a nova e tão aguardada PlayStation 5. Mas apesar de pouco se acreditar que a marca pudesse divulgar alguma novidade da Ps5, foi exatamente isso que aconteceu no final do evento.

Assim, é oficial, a Playstation 5 vai custar 499 euros e 399 euros na versão digital. As consolas vão chegar a 19 de novembro.

PlayStation 5 vai custar 499 euros

Sem que nada fizesse prever, a Sony acaba de anunciar que a tão aguardada PlayStation 5 vai custar 499 euros. Já a versão digital da consola terá um custo de 399 euros.

A data de lançamento também já é conhecida. As consolas vão chegar no dia 12 de novembro para os EUA, Japão, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Mas para o resto do mundo, onde Portugal se insere, chegará no dia 19 de novembro.

O preço dos acessórios foi também divulgado:

DualSense™ Wireless Controller (standalone) – 69,99 euros

– 69,99 euros PULSE 3D™ wireless headset – 99,99 euros

– 99,99 euros HD Camera – 59,99 euros

– 59,99 euros Media Remote – 29.99 euros

– 29.99 euros DualSense™ Charging Station – 29,99 euros

O evento designado PlayStation 5 Showcase aconteceu há momentos, pelas 21h00 e deixamos agora então uma apanhado geral do que foi apresentado.

Salientamos que o evento está marcado como sendo aconselhado apenas a maiores de 17 anos, não sendo o seu conteúdo direcionado a crianças.

Veja aqui o vídeo do evento PlayStation 5 Showcase

A apresentação foi sobretudo direcionada para os jogos da nova consola da marca. O evento iniciou mesmo com a exibição de alguns dos títulos mais esperados a rodar nos sistemas da PlayStation 5.

Os jogos apresentados para a PlayStation 5

Um dos primeiros jogos a ser demonstrado foi o muito aguardado Final Fantasy XVI, um exclusivo para a PlayStation.

De seguida surge Spider-Man: Miles Morales, desenvolvido pela Insomniac Games nos estúdios da Sony Interactive Entertainment. Como podemos ver pelo vídeo, a experiência conseguida com o jogo na PS5 é absolutamente surpreendente. O jogo da Marvel vai chegar ainda em 2020.

Outro dos títulos demonstrados em GamePlay é o Hogwarts Legacy, dedicado a todos os fanáticos por magia e admiradores do popular feiticeiro Harry Potter. Mas este jogo do mundo fantástico chega apenas em 2021.

Ainda com mais ação surge o Call of Duty: Black Ops Cold War, que estará disponível para FreePlay a partir do dia 18 de setembro a 20 de setembro.

De seguida foi exibido o excitante jogo Resident Evil Village, que será lançado em 2021, seguido do também estimulante e exclusivo da PS5 DeathLoop que chegará no segundo trimestre do próximo ano.

O jogo seguinte foi o Devil May Cry 5 – Edição Especial que ficará disponível digitalmente no dia do lançamento da PS5.

Também foram exibidos os títulos Oddworld Soulstorm, Five Nights at Freddy’s, Demon’s Soul, Fortnite que ficará disponível no lançamento da PS5.

A Sony revelou também o conjunto de jogos que faz parte da coleção da PlayStation Plus, onde fazem parte nomes como Mortal Kombat X, Uncharted 4, Battlefield 1, The Last of Us Remastered.

Mais novidades e pormenores podem ser vistos no blog oficial da PlayStation.