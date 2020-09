Apple lança o iOS 14 para dar nova vida ao seu iPhone

Hoje, conforme prometeu ontem a Apple, é dia do lançamento da versão final do iOS 14, assim como do iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14. Depois de 8 versões beta e de uma GM, a Apple oferece a todos com um iPhone compatível, um dos melhores sistemas operativos alguma vez lançado para os dispositivos móveis. O foco é o aumento de suporte a máquinas mais antigas, o controlo de energia e funcionalidades inovadoras.

Para atualizar o seu iPhone apenas tem de ir a Definições, Geral e Atualização de software. Agora venha descobrir o que vai receber.

Apple lança o iOS 14 para o seu iPhone

A Apple está a lançar hoje as versões finais dos seus sistemas operativos iOS 14, watchOS 7, iPadOS14 e tvOs 14. Assim, os seus dispositivos compatíveis, podem já receber o mais moderno que a Apple tem para oferecer.

Que iPhones serão suportados?

Seguindo o planeado, o iOS 14 vai suportar o mesmo conjunto de dispositivos que o iOS 13, os seguintes iPhones seriam compatíveis com ele:

iPhone 6s series

iPhone SE “Original”

iPhone 7 e iPhone 7 Plus

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS e iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

2020 iPhone SE

Então o que há de novo no iOS 14?

O iOS 14 atualiza a experiência de base do iPhone, inclui atualizações significativas das aplicações e outras novas funcionalidades.

Widgets totalmente renovados

Widgets renovados que podem ser colocados diretamente no ecrã principal.

Disponíveis em tamanho pequeno, médio e grande, para poder escolher a quantidade de informação apresentada.

As pilhas de widgets aproveitam ao máximo o espaço no ecrã principal, e a pilha inteligente usa a tecnologia de inteligência no dispositivo para mostrar o widget certo no momento certo.

A galeria de widgets inclui todos os widgets disponíveis para explorar e escolher.

Widgets Apple renovados: Meteorologia, Relógio, Calendário, News, Mapas, Fitness, Fotografias, Lembretes, Bolsa, Música, TV, Dicas, Notas, Atalhos, Bateria, Tempo de ecrã, Ficheiros, Podcasts e Sugestões de Siri.

Biblioteca de aplicações

A biblioteca de aplicações organiza automaticamente todas as aplicações por categoria.

A categoria Sugestões usa a tecnologia de inteligência no dispositivo para mostrar as aplicações mais prováveis segundo a hora ou a localização.

A categoria Adições recentes mostra as aplicações recém‑descarregadas da App Store, assim como os App Clips usados recentemente.

As páginas do ecrã principal podem ser ocultadas para aceder à biblioteca de aplicações ainda mais rapidamente – basta tocar nos pontos na parte inferior do ecrã, no modo de edição (ícones a abanar).

Formato compacto

No iOS 14, as chamadas FaceTime e telefónicas aparecem sob a forma de faixa, na parte superior do ecrã.

Siri tem um formato compacto que permite consultar a informação apresentada no ecrã sem interromper o que está a fazer.

O modo picture in picture permite ver um vídeo ou receber uma chamada FaceTime enquanto usa outra aplicação.

Mensagens

A secção de conversas afixadas inclui até nove conversas favoritas no topo da lista.

As menções permitem direcionar uma mensagem a uma pessoa específica numa conversa de grupo.

As respostas incorporadas permitem responder a uma mensagem específica e ver todas as mensagens relacionadas numa vista separada.

As fotografias de grupo podem ser personalizadas com uma imagem de grupo partilhada.

Memoji

Os Memoji podem ser personalizados com 11 novos penteados e 19 novos estilos de acessórios para a cabeça.

Novos stickers de Memoji para enviar um abraço, toque de punhos ou rubor.

Seis opções de idade adicionais.

Opções de máscaras.

Mapas

As indicações para bicicleta disponibilizam itinerários com ciclovias e outros caminhos adequados para bicicletas, tendo em conta a elevação e o movimento nas ruas ao longo do percurso.

Os guias oferecem recomendações de locais para explorar, restaurantes e pontos de encontro, selecionados por marcas de confiança.

Os itinerários para veículos elétricos ajudam a planear viagens com veículos elétricos compatíveis, adicionando automaticamente paragens para carregamento ao longo do caminho.

A opção Zonas de congestionamento ajuda a encontrar itinerários que contornam ou atravessam zonas ativas, em cidades como Londres ou Paris.

É indicada a proximidade de câmaras de limite de velocidade e de semáforo vermelho ao longo do itinerário.

A opção Ajustar localização proporciona um elevado nível de precisão na localização e orientação em áreas urbanas com sinal de GPS fraco.

App Clips

Um App Clip é uma pequena parte de uma aplicação que os programadores podem criar e que aparece quando é necessária para uma tarefa específica.

Os App Clips são pequenos e estão disponíveis em alguns segundos.

Aceda aos App Clips através de etiquetas NFC ou códigos QR, nas aplicações Mensagens, Mapas e Safari.

Os App Clips usados recentemente aparecem na categoria Adições recentes da biblioteca de aplicações; a versão completa da aplicação pode ser descarregada se a quiser instalar.

Traduzir

A nova aplicação Traduzir foi concebida para conversação e pode ser usada completamente offline, mantendo as conversas privadas.

A interface de ecrã dividido no modo de conversa apresenta um botão de microfone que deteta automaticamente qual dos idiomas selecionados está a ser falado e transcreve o texto original e traduzido no lado certo do ecrã.

O modo de atenção mostra as traduções em formato grande para serem vistas mais facilmente por outras pessoas.

Suporte para tradução de voz e texto em qualquer combinação de 11 idiomas.

Siri

Um novo formato compacto que permite consultar a informação apresentada no ecrã sem interromper o que está a fazer.

Informação de referência ampliada, agora com uma quantidade de factos 20 vezes superior à de há três anos.

As respostas web ajudam a encontrar respostas para uma maior diversidade de perguntas com informação da internet.

Envio de mensagens de áudio através de Siri, no iOS e CarPlay.

A voz de Siri e a tradução através de Siri estão disponíveis em mais idiomas.

Pesquisa

Um lugar onde pode encontrar tudo: procurar aplicações, contactos, ficheiros, informação rápida, como o estado do tempo e dados da bolsa, fazer perguntas do conhecimento geral sobre pessoas ou locais, ou iniciar rapidamente uma pesquisa na web.

A secção Mais relevantes mostra a informação mais relevante, incluindo aplicações, contactos, informação de referência, pontos de interesse e sites.

Com a abertura rápida, basta digitar alguns caracteres para abrir uma aplicação ou um site.

As sugestões de pesquisa instantâneas apresentam mais resultados relevantes assim que se começa a digitar.

Sugestões de pesquisa na web para iniciar o Safari e obter os resultados mais relevantes da web.

É possível iniciar pesquisas em aplicações como Mail, Mensagens e Ficheiros.

Casa

As automatizações sugeridas ajudam a configurar automatizações com apenas um toque.

A informação de estado visual na parte superior da aplicação Casa apresenta um resumo dos acessórios que requerem atenção.

As sugestões dinâmicas dos acessórios e cenários mais relevantes são apresentadas nos controlos da aplicação Casa, na central de controlo.

Através da opção Luzes adaptáveis, a cor das lâmpadas inteligentes é ajustada automaticamente ao longo do dia, para maximizar o conforto e a produtividade.

A funcionalidade de reconhecimento facial para câmaras de vídeo e campainhas usa a tecnologia de inteligência no dispositivo para indicar quem foi detetado, com base nas pessoas identificadas na aplicação Fotografias e nos visitantes recentes identificados na aplicação Casa.

A funcionalidade de zonas de atividade para câmaras de vídeo e campainhas regista vídeo ou envia uma notificação apenas se for detetado movimento nas zonas definidas.

Safari

Desempenho melhorado com um motor JavaScript ainda mais rápido.

O relatório de privacidade indica os rastreadores entre sites que foram bloqueados pela prevenção inteligente contra seguimento.

A monitorização de palavras‑passe guardadas permite detetar com segurança possíveis ações de violação de dados.

Meteorologia

O gráfico de precipitação para a próxima hora mostra uma previsão ao minuto da intensidade da precipitação ou neve, durante a hora seguinte (disponível nos EUA).

A informação de condições meteorológicas adversas apresenta alertas emitidos pelo governo sobre fenómenos meteorológicos como, por exemplo, tornados, tempestades de inverno e inundações repentinas (disponível nos EUA, Europa, Japão, Canadá e Austrália).

AirPods

O áudio espacial com seguimento dinâmico da cabeça nos AirPods Pro posiciona os sons em qualquer ponto no espaço, criando uma experiência imersiva de som envolvente.

A troca automática de dispositivo transfere o som sem interrupções, entre o iPhone, iPad, iPod touch e Mac.

As notificações da bateria indicam quando é necessário carregar os AirPods.

Privacidade

Um indicador de gravação é apresentado sempre que uma aplicação acede ao microfone ou à câmara.

É agora possível partilhar a localização aproximada com uma aplicação, em vez de partilhar a localização exata.

A opção de acesso limitado à biblioteca da aplicação Fotografias permite partilhar apenas uma seleção de fotografias com uma aplicação que solicite o acesso.

Os programadores de aplicações e web podem agora disponibilizar a opção de atualizar contas existentes para Iniciar sessão com a Apple.

Accessibilidade

Toque na parte de trás – uma forma rápida de efetuar tarefas de acessibilidade com apenas um toque na parte de trás do iPhone.

As Opções de auscultadores amplificam os sons baixos e regulam determinadas frequências, à medida das necessidades de audição do utilizador.

Destaque da linguagem gestual – o FaceTime deteta quando um participante está a utilizar a linguagem gestual e destaca essa pessoa numa chamada FaceTime de grupo.

O reconhecimento de som usa a tecnologia de inteligência no dispositivo para detetar e identificar sons importantes, como alarmes, e emite notificações de alerta.

O Reconhecimento do VoiceOver usa a tecnologia de inteligência no dispositivo para reconhecer os elementos no ecrã, de modo a melhorar o suporte do VoiceOver durante a utilização de aplicações e navegação na web.

Através das descrições de imagens, as imagens e fotografias em aplicações e sites são descritas com frases completas.

O reconhecimento de texto enuncia o texto identificado em imagens e fotografias.

O reconhecimento de ecrã deteta automaticamente os controlos da interface para facilitar a navegação nas aplicações.

Esta versão inclui ainda outras funcionalidades e melhorias.

App Store

As informações importantes sobre cada aplicação são apresentadas numa vista fácil de consultar, incluindo uma forma de ver os jogos que os seus amigos andam a jogar.

Apple Arcade

A secção Brevemente mostra os próximos lançamentos de jogos Apple Arcade e permite descarregá‑los automaticamente assim que estiverem disponíveis.

Na secção Ver todos os jogos, é agora possível ordenar e filtrar por data de lançamento, atualizações, categoria e suporte para comandos, entre outras opções.

As proezas estão acessíveis diretamente do separador Apple Arcade.

Com a opção Continuar a jogar, é fácil retomar jogos recentes ao mudar de dispositivo.

O painel do Game Center apresenta o seu perfil, amigos, proezas, tabelas de classificação e outras informações, diretamente a partir de um jogo.

Realidade aumentada

As âncoras de localização (Location Anchors) no ARKit 4 permitem às aplicações posicionar experiências de RA numa coordenada geográfica específica.

Suporte ampliado para seguimento facial agora também disponível no novo iPhone SE.

Com as texturas de vídeo no RealityKit, as aplicações podem aplicar vídeo a qualquer parte de um cenário ou objeto virtual.

Câmara

O desempenho melhorado entre capturas permite diminuir o tempo de captura da primeira fotografia e tornar ainda mais rápida a captura de fotografias.

É agora possível fazer vídeos QuickTake no iPhone XS e iPhone XR, no modo Fotografia.

Os controlos rápidos no modo Vídeo permitem alterar a resolução de vídeo e a taxa de fotogramas diretamente na aplicação Câmara.

Experiência de captura atualizada no modo noturno, no iPhone 11 e iPhone 11 Pro, que ajuda a manter a estabilidade ao longo da captura, assim como uma opção para cancelar a captura em curso.

O controlo de compensação de exposição permite fixar um valor de exposição para a totalidade de uma sessão de utilização da câmara.

Com a opção Espelhar câmara da frente, as selfies refletem a pré‑visualização da câmara da frente.

Leitura melhorada de códigos QR, mesmo que sejam pequenos ou envolvam objetos.

CarPlay

Novas categorias de aplicações compatíveis para estacionamento, carregamento de VE e encomenda de refeições rápidas.

Opções para papel de parede.

Partilha da hora prevista de chegada e envio de mensagens de áudio através de Siri.

Suporte da barra de estado horizontal para carros com ecrãs na vertical.

Suporte dos teclados chinês e japonês, disponibilizando aos utilizadores uma opção adicional para procurar pontos de interesse.

FaceTime

Melhor qualidade de vídeo, com resolução até 1080p no iPhone X e modelos posteriores.

A nova funcionalidade de contacto visual usa a tecnologia de aprendizagem automática para ajustar subtilmente a posição dos seus olhos e rosto durante as chamadas de vídeo, mesmo que olhe para o ecrã em vez de olhar para a câmara.

Ficheiros

Suporte para cifragem APFS em unidades externas.

Saúde

O modo Descontrair ajuda a criar uma rotina para o período antes de dormir, com aplicações e atalhos, como ouvir uma lista de reprodução de música relaxante.

Os horários de sono personalizados ajudam a alcançar as metas de sono, com lembretes da hora de deitar e despertadores.

O modo Sono minimiza as distrações durante o período definido para Descontrair e a Hora de deitar, ativando Não incomodar e simplificando o ecrã bloqueado.

A lista de controlo da aplicação Saúde ajuda a monitorizar e gerir as funcionalidades de saúde e segurança num único lugar.

A nova categoria Mobilidade na aplicação Saúde inclui métricas como velocidade a andar, tempo de apoio duplo, comprimento da passada e assimetria a andar.

Teclado e internacional

O ditado no dispositivo ajuda a proteger a sua privacidade, uma vez que o processamento é efetuado completamente offline. Para pesquisas, a funcionalidade é processada no servidor, para permitir o reconhecimento dos termos de pesquisa na internet.

Possibilidade de usar uma palavra ou expressão para pesquisar no teclado de emoji.

O teclado mostra sugestões de preenchimento automático da aplicação Contactos (endereços de e‑mail, números de telefone e outros dados) nas aplicações.

Novos dicionários de francês‑alemão, indonésio‑inglês, japonês‑chinês simplificado e polaco‑inglês.

Método de escrita Wubi para chinês simplificado.

Suporte para correção automática em gaélico irlandês e norueguês nynorsk.

É mais fácil introduzir números no renovado teclado kana japonês.

O Mail suporta endereços de e‑mail com caracteres não latinos.

Música

Um novo separador Ouvir agora, para reproduzir e descobrir músicas, intérpretes, listas de reprodução e misturas.

A opção Reprodução automática permite continuar a ouvir música semelhante quando termina uma faixa ou lista de reprodução.

Além de sugestões úteis que aparecem à medida que digita, na pesquisa são agora destacadas músicas dos seus géneros e atividades favoritos.

Os filtros ajudam a encontrar ainda mais rapidamente intérpretes, álbuns, listas de reprodução e outros elementos na biblioteca.

Notas

O menu de ações melhorado permite proteger, digitalizar, afixar e apagar notas mais facilmente.

A secção Mais relevantes apresenta os resultados de pesquisa mais relevantes.

A lista Notas afixadas pode ser comprimida ou expandida.

O reconhecimento de formas permite desenhar com precisão linhas, arcos e outras formas.

A digitalização melhorada proporciona digitalizações mais nítidas e maior precisão no recorte automático.

Fotografias

Possibilidade de filtrar e ordenar para encontrar e organizar mais facilmente as suas fotografias e vídeos.

Gesto de juntar/afastar os dedos para encontrar rapidamente as suas fotografias e vídeos em mais locais, como Favoritos e Álbuns partilhados.

Suporte para legendas em fotografias e vídeos.

Reprodução automática com maior estabilização das Live Photos tiradas com o iOS 14 ou iPadOS 14, nas vistas Anos, Meses e Dias.

Com várias melhorias, a secção Recordações oferece uma seleção mais relevante de fotografias e vídeos e uma seleção mais ampla de música para filmes de recordações.

O seletor de imagens nas aplicações foi renovado e usa agora a mesma pesquisa inteligente da aplicação Fotografias, para ajudar a encontrar facilmente o conteúdo que pretende partilhar.

Podcasts

Ainda mais inteligente, o separador Ouvir agora inclui também a fila de espera de episódios e novos episódios selecionados para si.

Lembretes

Atribuição de lembretes às pessoas com quem partilha listas.

É possível criar novos lembretes a partir do ecrã de listas, sem aceder a uma lista específica.

As sugestões inteligentes permitem adicionar datas, horas e localizações, com apenas um toque.

Listas personalizadas com emoji e símbolos recém‑adicionados.

As listas inteligentes podem ser reorganizadas ou ocultadas.

Definições

Opção para escolher a aplicação de e‑mail e o navegador predefinidos.

Atalhos

Primeiros atalhos é a nova pasta integrada e personalizada que ajuda a começar a usar atalhos.

Automatizações de atalhos sugeridas com base nos padrões de utilização.

As pastas permitem organizar atalhos e podem ser adicionadas como widgets ao ecrã principal.

O novo formato compacto para a execução de atalhos ajuda a manter o foco enquanto usa outra aplicação.

Os novos acionadores de automatização podem executar atalhos com base no nível da bateria, ao receber um e‑mail ou uma mensagem, ao fechar uma aplicação, e muito mais.

Os atalhos para Descontrair incluem uma coleção de atalhos que ajudam a relaxar e a preparar‑se para uma boa noite de sono.

Dictafone

As pastas ajudam a organizar as gravações do Dictafone.

É possível marcar as melhores gravações como favoritas para depois as encontrar mais rapidamente.

As pastas inteligentes agrupam automaticamente as gravações do Apple Watch, gravações apagadas recentemente e gravações marcadas como favoritas.

A opção Gravações melhoradas reduz o ruído de fundo e a reverberação.

Portanto, é com este iOS 14 que a Apple irá agora enfrentar o maior parque de iPhones alguma vez suportado.

