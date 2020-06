WWDC 2020: Apple lançou o novo iOS 14

Depois de muitos rumores e de até alguma informação tornada pública, é hora da chegada do iOS 14. A Apple deu continuidade aos trabalhos que vinha a desenvolver na área e este novo sistema é a mostra de tudo o que de novo existe.

Depois de muitas dúvidas do que este novo sistema operativo dedicado ao iPhone ia trazer, a Apple tornou finalmente público o que o iOS 14 vai trazer. Falou-se numa mudança de nome, mas que afinal não se cumpriu.

Focado na melhoria da experiência do utilizador, o iOS 14 vai dar continuidade ao que a marca tem procurado criar ao longo dos anos. Assim, temos agora uma mudança completa da interface.

A HomeScreen está alterada e tem um novo espaço chamado App Library, para organizar todas as apps que estão no iPhone. Assim, tudo fica acessível de forma mais intuitiva e longe dos ecrãs onde não são acedidas.

Organizada por categorias, tem no topo as mais usadas e as que mais interessam aos utilizadores do iOS. Assim tudo fica mais simples de encontrar.

Os widget estão também diferentes e têm agora uma imagem mais aprimorada. Estes podem tomar novas dimensões e até serem incorporadas no HomeSCreen. Este passo dá acesso a mais informação, de forma direta onde interessa aos utilizadores.

Estes widgets estão também mais inteligentes e podem adaptar-se ao que o utilizador pretende. Mudam de informação e de fonte ao longo do dia ou o utilizador pode simplesmente mudar para o pretendido.

Outra novidade é o PiP no iOS. Agora podemos ter o vídeo sempre presente no ecrã principal ou em qualquer outra app. Este pode ser mudado para qualquer posiçã odo ecrã ou até ser colocado de lado, onde apenas tem presente o som.

A Siri é outro elemento que vai ver a sua interface alterada, sendo mais adaptada ao iPhopne, sendo quase imperceptível. Está mais inteligente e tem mais funcionalidades integradas com o iOS.

A nova app Conversations permite traduzir texto, de forma privada e com uma qualidade elevada. Permite comunicar de forma mais direta e sem barreiras. A privacidade é um foco e não irá comunicar com a Apple.

Nas Mensangens há também novidades. Com mais 40% de mensagens trocadas, a Apple quer melhorar este serviço. Agora, os contactos preferidos podem ser colocados no topo, para facilitar o acesso às mensagens prioritárias.

Os memojis estão também reforçados com novas imagens, com mascara e novas idades. Nos grupos, e para garantir uma melhor ordem, podem ser enviadas respostas diretas e mencionar um utilizador. todos os membros estão agora presente no topo e os mais ativos visíveis. Há também a possibilidade de criar imagens dos grupos.

Nos mapas há as novidades que a marca tem vindo a acumular. Novos mapas, com mais detalhe vão ser expandidos a novos países e a novos territórios. A pesquisa está também melhorada com a chegada de guias que recolhem informação detalhada de cada local.

Focado na diminuição da pegada de carbono, o Maps tem agora a possibilidade de ser usado de bicicleta. Também nos carros elétricos existe agora informação de pontos de carregamento, compatíveis com cada carro.

No iOS 14 há novidades no Apple Car. Novas imagens de fundo e novas ações, como estacionar ou pedir comida. Outra novidade está no fima das chaves. Com o iOS 14 e recorrendo ao NFC, um iPhopne pode abrir um carro, de forma segura e controlada.

Esta novidade vai ser passada também para o iOS 13 e assim chegar a mais utilizadores. A Apple quer abraçar este novo stadard e espera que os fabricantes sigam este caminho também.

A App Store tem também novidades. Com as App Clips, rápida e de forma funcionar, podemos interagir diretamente. Estas apps mais pequenas e reduzidas, dão acesso a tudo o que as apps totais dão acesso, mas sem ocupar o ecrã.

Com um simples código QR da Apple e recorrendo ao NFC, estas App Clips são chamadas e usadas de forma transparente e direta.

Nas chamadas, e tal como no iPadOS 14, as chamadas vão chegar sem ocupar todo o ecrã. Uma simples notificação srá mostrada quando o utilizador está a usar uma app e não deve ser interrompido.

O iOS 14 vai estar agora em testes, com as primeiras versões a serem disponibilizadas para os programadores. Ao longo dos próximos meses vai crescer e ser melhorado em todas as áreas que agora foram apresentadas.