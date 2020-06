Apple acaba de apresentar o novo iPadOS 14! Conheçam as novidades

Como sabemos, a Apple tem um sistema destinado para o iPad, o iPadOS. No seguimento das novidades que tem vindo a apresentar hoje, e depois de conhecermos o o novo iOS 14, a gigante de Cupertino apresentou agora o novo iPadOS 14.

Conheçam todas as novidades deste novo sistema para o iPad.

Tal como apontavam os rumores, o novo iPadOS 14 foi mesmo apresentado hoje durante o grande evento dedicado aos programadores, a WWDC – Worldwide Developers Conference. Como sabemos, face à pandemia provocada pela COVID-19 todas as novidades serão apresentadas exclusivamente online.

O iPadOS, lançado em 2019, era um “fork” do iOS, com alguns recursos projetados apenas para iPads. Hoje, com o novo iPadOS 14, os utilizadores com iPad terão uma experiência fantástica graças às novas funcionalidades.

Principais novidades do novo iPadOS 14

As novidades do novo iPadOS 14 são essencialmente ao nível da galeria de fotografias, ao nível das chamadas, pesquisa universal e também Apple Pencil.

iPadOS – Fotos

Para o iPadOS, o Fotos foi melhorado aos mais diversos níveis para facilitar a navegação, usando uma nova barra lateral. A partir desta barra é possível ter acesso a todas as funcionalidades principais da app. Esta barra lateral permite rapidamente que os utilizadores selecionem imagens e realizem alterações. iPadOS – Chamadas Semelhante ao que acontece com a Siri, atender uma chamada no iPad não aparecerá a interface a full. Em vez disso, irá aparecer uma notificação aparece no ecrã que não cobre o conteúdo, que também pode ser rapidamente removida. iPadOS – Universal Search A pesquisa foi atualizada para se tornar um “lançador” de apps. Além disso, o novo Universal Search permite iniciar pesquisas na web. A barra de pesquisa também aparece como uma barra flutuante, o que minimiza qualquer cobertura de apps em uso.

(em atualização)