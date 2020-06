WWDC: Os AirPods também têm novidades

AirPods, os auscultadores da Apple, tÊm também este ano novidades de peso. Não tendo um sistema operastivo próprio e distinto, não deixam de ter novidades. Assim, a Apple foca-se também nesta sua peça de hardware únicas.

As novidades para os AisPods são muitas e interessantes. Focam-se em tornar este hardware melhor e mais simples a tido o momento. As novidades são interessantes e úteis de usar.

Uma novidade é a capacidade de se adaptar aos equipamentos onde está ligado. Assim, ao mudarem de um podcast no iPhone para uma app de música no iPad, os AirPods alteram a ligação e passam a transmitir o áudio deste equipamento. Também ao mudar para uma app no macOS, este segue para o compuador.

Outra novidade está no áudio espacial. A Apple consegue simular áreas de origem do som, melhorando a sua utilização e a sua qualidade sonora. A melhoria vai ao ponto de detetar movimento da cabeça e adaptar o áudio a essa situação.