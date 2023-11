Há mais um bug estranho a afetar o iOS 17 e bloqueia qualquer iPhone

Tal como aconteceu com outras versões, o iOS 17 não tem estado livre de problemas. A Apple tem tentado resolver estas questões com as habituais atualizações, que tratam das situações descobertas pontualmente. Um novo bug foi descoberto e está a ser revelado, bloqueando qualquer iPhone onde é testado.

Desde que a Apple lançou o iOS 17, ao mesmo tempo que apresentou o iPhone 15, que este sistema está a ser avaliado. Muitos problemas foram descobertos, o que obrigou a empresa a lançar atualizações consecutivas, para resolver estas situações e qualquer bug que surgisse.

Com a situação já normalizada, e com problemas como o aquecimento excessivo resolvido, esperava-se que o iOS 17 e o iPhone estivessem com maior estabilidade. A verdade é que isso aparentemente não acontece e uma nova situação foi encontrada pelos utilizadores.

Open the App Library, tap the search bar, type something, hold the space bar until it goes into cursor moving mode, swipe out of the App Library while still holding the space bar, go back into the App Library and tap the search bar again