Sabe por que os jatos privados voam mais alto do que os aviões comerciais?

Já deve ter reparado que os jatos privados voam acima dos aviões comerciais. No entanto, sabe por que isso acontece?

A altitude do modo cruzeiro dos jatos privados é superior à dos aviões comerciais. Normalmente, estes operam a cerca de 11 km (com variações pelo controlo de tráfego aéreo ao longo da rota) e estão certificados para voar até cerca de 12 km.

Alguns aviões de fuselagem larga, aliás, têm certificações mais elevadas, atingindo até 13 km (com algumas variações, com uma classificação inferior). No entanto, devido a restrições de tráfego aéreo, podem não operar habitualmente a estas altitudes.

Por sua vez, os jatos privados, associados ao luxo e à comodidade, voam a altitudes superiores. De acordo com a Simple Flying, muitos jatos têm uma classificação máxima de cerca de 16 km, ainda que haja jatos com altitudes ligeiramente inferiores, limitadas a cerca de 14 km.

Esta diferença deve-se a vários fatores:

Primeiro, e apesar de a segurança ser uma preocupação, os jatos têm mais flexibilidade em termos de regulamentação e sistemas, além de a própria construção da aeronave ser ligeiramente diferente.

Em caso de despressurização da cabina, os aviões comerciais têm de descer rapidamente para uma altitude segura inferior a três km, com oxigénio suficiente para os passageiros, exigindo características especiais de conceção e equipamento de segurança, como máscaras de oxigénio e escorregas de emergência. Por sua vez, os jatos privados podem descer mais rapidamente e têm diferentes níveis de pressurização da cabina e de fornecimento de oxigénio. Além disso, correm menos risco de danificar a fuselagem devido a uma falha do motor, uma vez que este está localizado na parte traseira do avião, longe da cabina pressurizada.

Depois, os jatos privados são mais rápidos e mais eficientes, pois nas altitudes mais elevadas, o ar é mais fino e mais frio, melhorando a eficiência dos motores e reduzindo o consumo de combustível. Por ter de ser contrabalançado com o combustível necessário para atingir essas altitudes, estas são mais problemáticas para os aviões comerciais, que são mais pesados.

Terceiro, e talvez dos motivos mais óbvios, o tamanho. Os jatos privados são concebidos para serem ágeis e eficientes, com uma relação potência/peso mais elevada do que os aviões comerciais. Isto significa que podem subir mais depressa e manter velocidades mais elevadas a altitudes mais elevadas. Os aviões comerciais, por outro lado, são mais pesados e volumosos, com mais passageiros e carga.

Por fim, o tráfego aéreo. Os aviões comerciais têm de seguir trajetórias e altitudes de voo predefinidas, que podem ser congestionadas. Os jatos privados, por sua vez, têm mais liberdade para escolher as suas rotas e altitudes, que são normalmente menos movimentadas e mais diretas.

Resumindo, os jatos privados reúnem uma série de vantagens que nos fazem perceber por que são os prediletos dos mais abastados, financeiramente: tamanho, peso, potência, segurança, velocidade, eficiência e tráfego.

