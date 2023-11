Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Minina di Céu - Sara Tavares (com Moullinex)

Sara Alexandra Lima Tavares (Lisboa, 1 de Fevereiro de 1978 – Lisboa, 19 de Novembro de 2023) foi uma cantora e compositora portuguesa de ascendência cabo-verdiana. A maior parte da sua música é definida como world music.

Sara Tavares, de ascendência cabo-verdiana, nasceu em 1978, na cidade de Lisboa.[3] Sara ganhou a final da 1ª edição (1993/1994) do concurso Chuva de Estrelas, da SIC, onde interpretou um tema de Whitney Houston.

Foi convidada por Rosa Lobato de Faria para participar no Festival RTP da Canção de 1994 com a canção "Chamar a Música". A canção recebeu o máximo de pontuação de todos os jurados, ganhando assim um lugar no Festival Eurovisão da Canção de 1994, onde alcançou a 8ª posição.

Em 1996, editou o seu primeiro álbum, que contou com a colaboração do coro Shout!. Dá a voz à música "Longe do Mundo" (uma adaptação de "God Help The Outcasts"), para o filme da Disney, O Corcunda de Notre Dame, que viria a merecer uma menção honrosa da Disney como a melhor versão internacional de "God Help The Outcasts".

Na Expo'98, Sara Tavares participou no espetáculo de tributo a Gershwin, ao lado da Rias Big Band Berlin. Colaborou, entretanto, no grande sucesso da banda Ala dos Namorados, "Solta-se o Beijo".

Em 1999 editou o álbum Mi Ma Bô, um disco mais maduro e com mais ligação às suas raízes.

Gravou "Saiu Para A Rua" para um disco de tributo a Rui Veloso, editado em 2000. No ano seguinte colaborou com Nuno Rodrigues no disco "Canções de Embalar". Colaborou com Joy Denalane na canção "Vier Frauen", de 2002.

Em 2003, colaborou com Júlio Pereira no álbum Faz de Conta. Gravou uma nova versão de "Nova Feira da Ladra" de Carlos do Carmo. Em 2005 colaborou com a Filarmónica Gil.

O álbum "Balancê", editado pela World Connection, em novembro de 2005, foi considerado um dos melhores álbuns do ano por parte da crítica, tendo alcançado o disco de ouro. Com a canção "Bom Feeling" dá a cara pelo Millenium BCP. Através da campanha, num investimento de 3 milhões de euros, 40 mil CDs da cantora foram distribuídos aos clientes do banco.

Retomou a colaboração com Júlio Pereira em 2007. Colaborou também com Tiago Bettencourt e Uxia. Em 2008, lançou o DVD Alive in Lisboa. No ano de 2009, regressou aos originais, com o álbum Xinti.

Gravou "The Most Beautiful Thing" com Nelly Furtado, tema que foi incluído no 5.º álbum de estúdio da luso-canadiana, The Spirit Indestructible, lançado em 2012. Entrou também em discos de Buraka Som Sistema, Luiz Caracol, Carlão, António Chainho e Richie Campbell.

Em 2013, uma versão sua do tema "Problema de Expressão", dos Clã, serviu como canção de apresentação do álbum de covers Voz e Guitarra 2.

Em 2016, mostrou "Coisas Bunitas", single do último álbum de originais da cantora, Fitxadu, lançado em 2017.

