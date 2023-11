Foi com o Tesla Roadster original que a marca de Elon Musk começou a ser conhecida e a ganhar uma presença forte no mercado. Este descapotável é hoje uma peça de coleção, muito por culpa das tecnologias únicas que apresentava. A marca quer agora dar acesso a todos a estas inovações e por isso tornou o design e engenharia do Tesla Roadster original open-source.

Elon Musk sempre teve uma postura muito aberta face à sua tecnologia e às suas patentes. Comprometeu-se desde cedo a tornar o acesso a estas totalmente público e disponível para todos usarem, numa formato open-source. Quer assim aumentar a concorrência, para a Tesla poder crescer e tornar-se ainda maior.

A mostrar esta posição, Elon Musk veio agora revelar mais uma postura única. O CEO da Tesla abriu o acesso a todo o design e engenharia do seu Roadster original qualquer pessoa. Esta pode assim ser analisada e usada por qualquer um, quer para replicar este carro elétrico ou para a usar em outras propostas.

All design & engineering of the original @Tesla Roadster is now fully open source.



Whatever we have, you now have.https://t.co/5d10soAYr8 — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2023

Toda a informação sobre este carro elétrico está agora disponível na página de serviço deste modelo, pronta para ser consultada. Curiosamente, indo um pouco contra o que Elon Musk anunciou, não está presente toda a informação necessária para construir um Tesla Roadster original de raiz.

Do que é descrito, estas informações "foram criadas durante a fase de design do Roadster para pesquisa e desenvolvimento". Ao mesmo tempo, a Tesla destaca que "não é referência do fabricante ou material de reparação e manutenção e pode não refletir com precisão os modelos de produção reais ou peças vendidas".

* some assembly required — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2023

Na prática, e ao contrário do que muitos poderiam esperar, não será possível construir um Tesla Roadster original apenas com o material ali presente. Há muita informação em falta e que será essencial para todos os que quiserem tomar esta iniciativa e ter assim o seu modelo construido na garagem.

Ainda que com muita informação em falta, esta é uma documentação importante para quer pretender analisar e compreender com o Tesla Roadster original foi concebido e criado de raiz. Ao mesmo tempo, mostra a postura da marca e de Elon Musk face à concorrência e como tornam open-source (alguns) dados internos da empresa.