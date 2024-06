Combustíveis: Mais uma subida para gasóleo e gasolina! Saiba quanto…

Depois de na passada semana termos assistido a uma enorme subida do gasóleo, o cenário vai manter-se nesta semana. A gasolina também volta a subir e por isso é melhor atestar o depósito até domingo.

Combustíveis: Gasóleo sobe 3 cêntimos e gasolina 1,5 cêntimos

Se está a pensar atestar o depósito de combustíveis, faça-o até domingo. Para a próxima segunda-feira as previsões não são muito positivas, com o valor do litro do gasóleo a disparar e a gasolina também a aumentar.

De acordo com fontes do setor, o preço do gasóleo deverá aumentar 3 cêntimos por litro e o da gasolina 1,5 cêntimos.

A confirmarem-se as previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,588 €/l enquanto o da gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,726 €/l.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.