Toyota aposta em novas baterias que oferecem uma autonomia de 1000 km

Há muito tempo que está aberta a corrida pelos melhores carros elétricos, sendo que um dos pontos fundamentais neste segmento é, sem dúvida, a bateria dos veículos. Neste sentido, a Toyota já confirmou que está a desenvolver uma nova geração de baterias que podem oferecer uma autonomia de até 1000 km aos seus carros elétricos.

Novas baterias da Toyota podem oferecer autonomia de 1000 km

Recentemente a Toyota anunciou várias novidades no setor das baterias para elétricos. Entre elas, a gigante japonesa revelou que está a desenvolver uma geração de baterias de alto desempenho que combina uma estrutura entre a química os iões de lítio e o cátodo com alto teor de níquel. Com estes ingredientes, a empresa alcançou mais avanços e conseguirá aumentar ainda mais a autonomia dos seus carros elétricos para mais de 1.000 km, quando combinado com uma aerodinâmica aprimorada e um peso reduzido dos veículos.

Para além desta admirável autonomia, as novas baterias de desempenho vão oferecer ainda:

Uma redução extra de 10% no custo, compartivamente à bateria Performance (mais informação de seguida)

Um tempo de carregamento rápido de 20 minutos ou menos

Segundo a Toyota, estima-se que estas baterias cheguem ao mercado no ano de 2027 ou 2028.

A montadora anunciou ainda duas outras novas baterias da próxima geração, que são a linha Performance e Popularisation.

A linha Performance, baseada em ião-lítio, estima oferecer uma autonomia de 800 km, uma redução de 20% no custo (comparativamente à atual bZ4X BEV) e um tempo de carregamento de 20 minutos ou menos. É esperado que esta bateria chegue daqui a cerca de três anos, em 2026.

Já a gama Popularisation, baseada em fosfato de lítio e ferro, é uma bateria de alta qualidade e baixo custo que visa capacitar os veículos para uma autonomia de 600 km. Estas baterias pretendem ter um custo 40% menor em comparação com a geração atual e um tempo de carregamento de 30 minutos ou menos, estando previstas para 2026 ou 2027.

No ano de 2027/2028, a Toyota espera ter uma bateria em estado sólido que ofereça também uma autonomia de 1000 km, mas que carregue em apenas 10 minutos. Por sua vez, mais adiante, com os novos desenvolvimentos a empresa quer chegar além dos 1.200 km de autonomia.